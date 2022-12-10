https://ria.ru/20221210/miting-1837757228.html

В Вене прошел митинг с требованием отказа от антироссийских санкций

В Вене прошел митинг с требованием отказа от антироссийских санкций - РИА Новости, 10.12.2022

В Вене прошел митинг с требованием отказа от антироссийских санкций

Несколько сотен человек вышли на митинг в Вене, требуя от австрийских властей пересмотра решения о введении санкций против России, сохранения нейтралитета... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:59

2022-12-10T17:59

2022-12-10T23:47

в мире

вена

австрия

россия

санкции в отношении россии

украина

хайнц-кристиан штрахе

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ВЕНА, 10 дек — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на митинг в Вене, требуя от австрийских властей пересмотра решения о введении санкций против России, сохранения нейтралитета страны в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.Одним из ораторов на акции протеста стал бывший вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе. В числе прочего он отметил, что страны Европы долгое время старались не замечать конфликта на Украине.Он также заявил, что нынешнее противостояние "имеет предысторию, которая сейчас совершенно замалчивается". По его словам, речь идет об активном участии американских спецслужб в организации госпереворота на Украине в 2014 году, после которого в стране началась гражданская война.Помимо этого, бывший вице-канцлер отметил, что сейчас некоторые австрийские партии "мечтают" о вхождении страны в НАТО. Он подчеркнул, что такое положение дел нельзя оставлять без внимания. По словам Штрахе, необходимо быть чуткими, чтобы защитить основу австрийской Конституции — нейтралитет.Как заявили организаторы митинга, нынешний кризис поразил "не столько климат, сколько парламент и правительство Австрии". Они призвали руководство страны немедленно приложить усилия для организации мирных переговоров между Россией и Украиной с целью прекращения вооруженного конфликта.Участники мероприятия традиционно держали австрийские и российские флаги, а также плакаты с надписями "Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221114/peregovory-1831317336.html

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в мире, вена, австрия, россия, санкции в отношении россии, украина, хайнц-кристиан штрахе