10:59 10.12.2022 (обновлено: 15:02 10.12.2022)
В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма
Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам после заявления Меркель о "Минске"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, подрывает доверие к любым последующим переговорам с указанными западными политиками, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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"Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений", — сказала Ковитиди.
По ее словам, геополитический картельный сговор англо-американцев и их послушных вассалов, Украины, по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, направленный на подготовку Украины к конфликту с Россией, "подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами".
При этом растущее зарубежное неприятие и отторжение европейцами украинских беженцев неминуемо приведет к социальному взрыву, считает парламентарий. "Системные конфликты украинских беженцев практически во всех странах Европы, а также в Британии закономерно приводят к увеличению бездомных, провоцируя рост преступности и безработицу", — заключила она.