https://ria.ru/20221210/minsk-1837698364.html

В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма

В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма - РИА Новости, 10.12.2022

В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма

Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, подрывает доверие к любым последующим переговорам с... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:59

2022-12-10T10:59

2022-12-10T15:02

ольга ковитиди

ангела меркель

украина

германия

россия

минские соглашения

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, подрывает доверие к любым последующим переговорам с указанными западными политиками, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сомневается в том, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине."Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений", — сказала Ковитиди.По ее словам, геополитический картельный сговор англо-американцев и их послушных вассалов, Украины, по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, направленный на подготовку Украины к конфликту с Россией, "подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами".При этом растущее зарубежное неприятие и отторжение европейцами украинских беженцев неминуемо приведет к социальному взрыву, считает парламентарий. "Системные конфликты украинских беженцев практически во всех странах Европы, а также в Британии закономерно приводят к увеличению бездомных, провоцируя рост преступности и безработицу", — заключила она.

https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ольга ковитиди, ангела меркель, украина, германия, россия, минские соглашения