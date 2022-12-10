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В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма - РИА Новости, 10.12.2022
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В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма
В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма - РИА Новости, 10.12.2022
В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма
Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, подрывает доверие к любым последующим переговорам с... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:59
2022-12-10T15:02
ольга ковитиди
ангела меркель
украина
германия
россия
минские соглашения
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, подрывает доверие к любым последующим переговорам с указанными западными политиками, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сомневается в том, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине."Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений", — сказала Ковитиди.По ее словам, геополитический картельный сговор англо-американцев и их послушных вассалов, Украины, по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, направленный на подготовку Украины к конфликту с Россией, "подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами".При этом растущее зарубежное неприятие и отторжение европейцами украинских беженцев неминуемо приведет к социальному взрыву, считает парламентарий. "Системные конфликты украинских беженцев практически во всех странах Европы, а также в Британии закономерно приводят к увеличению бездомных, провоцируя рост преступности и безработицу", — заключила она.
https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html
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ольга ковитиди, ангела меркель, украина, германия, россия, минские соглашения
Ольга Ковитиди, Ангела Меркель, Украина, Германия, Россия, Минские соглашения
10:59 10.12.2022 (обновлено: 15:02 10.12.2022)
 
В Крыму назвали заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма

Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам после заявления Меркель о "Минске"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, подрывает доверие к любым последующим переговорам с указанными западными политиками, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сомневается в том, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.
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"Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений", — сказала Ковитиди.
По ее словам, геополитический картельный сговор англо-американцев и их послушных вассалов, Украины, по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, направленный на подготовку Украины к конфликту с Россией, "подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами".
При этом растущее зарубежное неприятие и отторжение европейцами украинских беженцев неминуемо приведет к социальному взрыву, считает парламентарий. "Системные конфликты украинских беженцев практически во всех странах Европы, а также в Британии закономерно приводят к увеличению бездомных, провоцируя рост преступности и безработицу", — заключила она.
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Ольга КовитидиАнгела МеркельУкраинаГерманияРоссияМинские соглашения
 
 
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