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Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/melitopol-1837791177.html
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 10.12.2022
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе
Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:52
2022-12-10T23:08
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.Сегодня вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал Рогов, две украинские ракеты удалось сбить, остальные достигли цели. Под удар попал гостиничный комплекс "Привал охотника".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
22:52 10.12.2022 (обновлено: 23:08 10.12.2022)
 
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе

Рогов сообщил о двух погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены", — уточнил он.
Рогов добавил, что сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.
Сегодня вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал Рогов, две украинские ракеты удалось сбить, остальные достигли цели. Под удар попал гостиничный комплекс "Привал охотника".
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:51Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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