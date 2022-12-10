https://ria.ru/20221210/melitopol-1837791177.html
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 10.12.2022
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе
Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:52
2022-12-10T22:52
2022-12-10T23:08
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.Сегодня вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал Рогов, две украинские ракеты удалось сбить, остальные достигли цели. Под удар попал гостиничный комплекс "Привал охотника".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
22:52 10.12.2022 (обновлено: 23:08 10.12.2022)
Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе
Рогов сообщил о двух погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе