https://ria.ru/20221210/melitopol-1837791177.html

Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе

Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 10.12.2022

Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле базы отдыха в Мелитополе

Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T22:52

2022-12-10T22:52

2022-12-10T23:08

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области, погибли два человека, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.Сегодня вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал Рогов, две украинские ракеты удалось сбить, остальные достигли цели. Под удар попал гостиничный комплекс "Привал охотника".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.

https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html

мелитополь

украина

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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов