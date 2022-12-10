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ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/melitopol-1837789160.html
ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022
ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по гостиничному комплексу в Мелитополе Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:27
2022-12-10T23:58
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
владимир рогов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостиничному комплексу в Мелитополе Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Как сообщалось ранее, над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны.Рогов сообщил, что ПВО сбили две украинские ракеты, "остальные, к сожалению, достигли своей цели".
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Рогов
22:27 10.12.2022 (обновлено: 23:58 10.12.2022)
 
ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS

Рогов сообщил о погибших при украинском обстреле гостиничного комплекса в Мелитополе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостиничному комплексу в Мелитополе Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Подробности обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. В результате ракетного удара HIMARS по гостиничному комплексу "Привал охотника" есть погибшие и раненые мирные люди", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны.
Рогов сообщил, что ПВО сбили две украинские ракеты, "остальные, к сожалению, достигли своей цели".
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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