https://ria.ru/20221210/melitopol-1837789160.html

ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022

ВСУ обстреляли гостиничный комплекс в Мелитополе из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по гостиничному комплексу в Мелитополе Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T22:27

2022-12-10T22:27

2022-12-10T23:58

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

владимир рогов

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостиничному комплексу в Мелитополе Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Как сообщалось ранее, над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны.Рогов сообщил, что ПВО сбили две украинские ракеты, "остальные, к сожалению, достигли своей цели".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

украина

запорожская область

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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов