https://ria.ru/20221210/melitopol-1837781581.html

Над Мелитополем сработала система ПВО

Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 10.12.2022

Над Мелитополем сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T20:59

2022-12-10T20:59

2022-12-10T21:22

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

в мире

владимир путин

запорожская область

бердянск

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что около 20:40 мск в городе раздалось порядка пяти взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html

мелитополь

украина

запорожская область

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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, запорожская область, бердянск, запорожская аэс