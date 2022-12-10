https://ria.ru/20221210/melitopol-1837781581.html
Над Мелитополем сработала система ПВО
Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 10.12.2022
Над Мелитополем сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:59
2022-12-10T20:59
2022-12-10T21:22
специальная военная операция на украине
мелитополь
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вооруженные силы украины
в мире
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запорожская область
бердянск
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что около 20:40 мск в городе раздалось порядка пяти взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html
мелитополь
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Запорожская область, Бердянск, Запорожская АЭС
20:59 10.12.2022 (обновлено: 21:22 10.12.2022)
Над Мелитополем сработала система ПВО
Над Мелитополем сработала система ПВО, прозвучали пять взрывов