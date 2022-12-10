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В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения - РИА Новости, 10.12.2022
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В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения
В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения - РИА Новости, 10.12.2022
В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения
Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения "Крымская сотня"(подразделение "Правого сектора"*), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:44
2022-12-10T18:20
запорожская область
мелитополь
россия
украина
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения "Крымская сотня"(подразделение "Правого сектора"*), сообщил РИА Новости представитель силового ведомства."В ходе оперативной работы нами был установлен житель города Мелитополь, который проходил службу в подразделениях украинских боевиков. Оперативная группа выдвинулась на адрес, по которому он проживал. В ходе осмотра дома были обнаружены листовки и стикеры, в том числе с символикой террористической организации "Правый сектор"* и нацистской символикой. Это так называемая "Крымская сотня" - одно из подразделений "Правого сектора"*", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.Он пояснил, что наряду с атрибутикой "Крымской сотни" в доме были найдены флаг Украины, комплект формы украинских войск, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера, боеприпасы к пулемету Калашникова."Следы "Крымской сотни " были обнаружены на территории Мелитополя впервые", - пояснил представитель силового ведомства.*Запрещенная в России экстремистская организация
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мелитополь
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Проверка жителей Мелитополя на причастность к "Правому сектору"*
Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения, связанного с запрещенным в РФ "Правым сектором"
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запорожская область, мелитополь, россия, украина, происшествия
Запорожская область, Мелитополь, Россия, Украина, Происшествия
17:44 10.12.2022 (обновлено: 18:20 10.12.2022)
 
В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения

В Мелитополе силовики обнаружили следы экстремистского движения "Крымская сотня"

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения "Крымская сотня"(подразделение "Правого сектора"*), сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.
"В ходе оперативной работы нами был установлен житель города Мелитополь, который проходил службу в подразделениях украинских боевиков. Оперативная группа выдвинулась на адрес, по которому он проживал. В ходе осмотра дома были обнаружены листовки и стикеры, в том числе с символикой террористической организации "Правый сектор"* и нацистской символикой. Это так называемая "Крымская сотня" - одно из подразделений "Правого сектора"*", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
Он пояснил, что наряду с атрибутикой "Крымской сотни" в доме были найдены флаг Украины, комплект формы украинских войск, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера, боеприпасы к пулемету Калашникова.
"Следы "Крымской сотни " были обнаружены на территории Мелитополя впервые", - пояснил представитель силового ведомства.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Запорожская областьМелитопольРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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