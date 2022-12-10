https://ria.ru/20221210/melitopol-1837755875.html

В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения

В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения - РИА Новости, 10.12.2022

В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения

Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения "Крымская сотня"(подразделение "Правого сектора"*), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:44

2022-12-10T17:44

2022-12-10T18:20

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мелитополь

россия

украина

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения "Крымская сотня"(подразделение "Правого сектора"*), сообщил РИА Новости представитель силового ведомства."В ходе оперативной работы нами был установлен житель города Мелитополь, который проходил службу в подразделениях украинских боевиков. Оперативная группа выдвинулась на адрес, по которому он проживал. В ходе осмотра дома были обнаружены листовки и стикеры, в том числе с символикой террористической организации "Правый сектор"* и нацистской символикой. Это так называемая "Крымская сотня" - одно из подразделений "Правого сектора"*", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.Он пояснил, что наряду с атрибутикой "Крымской сотни" в доме были найдены флаг Украины, комплект формы украинских войск, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера, боеприпасы к пулемету Калашникова."Следы "Крымской сотни " были обнаружены на территории Мелитополя впервые", - пояснил представитель силового ведомства.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221209/chicherina-1837601316.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проверка жителей Мелитополя на причастность к "Правому сектору"* Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения, связанного с запрещенным в РФ "Правым сектором" 2022-12-10T17:44 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, мелитополь, россия, украина, происшествия