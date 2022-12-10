https://ria.ru/20221210/latviya-1837699304.html

В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов

В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов - РИА Новости, 10.12.2022

В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов

В латвийской столице был задержан мужчина по подозрению в установке "нелегального телевидения" в домах, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:05

2022-12-10T11:05

2022-12-10T15:37

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В латвийской столице был задержан мужчина по подозрению в установке "нелегального телевидения" в домах, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию."В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения", — говорится в сообщении.С 9 июня в Латвии прекратили вещание последние 80 российских телеканалов.В ходе следствия было установлено, что "задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе"."В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа "Триколор", ТВ-приемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета", — сообщает издание.Задержанного подозревают в том, что он в течение нескольких лет искал клиентов, в том числе размещая объявления в интернете, а также сам обеспечивал подключение телевидения и обслуживание клиентов.По статье, которую ему вменяют, — нарушение авторских или смежных прав — предусмотрено "лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф".Как сообщает издание, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, рига, россия