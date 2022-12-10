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В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов - РИА Новости, 10.12.2022
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В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов
В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов - РИА Новости, 10.12.2022
В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов
В латвийской столице был задержан мужчина по подозрению в установке "нелегального телевидения" в домах, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:05
2022-12-10T15:37
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В латвийской столице был задержан мужчина по подозрению в установке "нелегального телевидения" в домах, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию."В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения", — говорится в сообщении.С 9 июня в Латвии прекратили вещание последние 80 российских телеканалов.В ходе следствия было установлено, что "задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе"."В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа "Триколор", ТВ-приемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета", — сообщает издание.Задержанного подозревают в том, что он в течение нескольких лет искал клиентов, в том числе размещая объявления в интернете, а также сам обеспечивал подключение телевидения и обслуживание клиентов.По статье, которую ему вменяют, — нарушение авторских или смежных прав — предусмотрено "лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф".Как сообщает издание, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, латвия, рига, россия
В мире, Латвия, Рига, Россия
11:05 10.12.2022 (обновлено: 15:37 10.12.2022)
 
В Латвии мужчину задержали за установку российских телеканалов

В Риге полиция задержала мужчину за установку российских телеканалов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В латвийской столице был задержан мужчина по подозрению в установке "нелегального телевидения" в домах, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию.
"В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения", — говорится в сообщении.
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С 9 июня в Латвии прекратили вещание последние 80 российских телеканалов.
В ходе следствия было установлено, что "задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе".
"В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа "Триколор", ТВ-приемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета", — сообщает издание.
Задержанного подозревают в том, что он в течение нескольких лет искал клиентов, в том числе размещая объявления в интернете, а также сам обеспечивал подключение телевидения и обслуживание клиентов.
По статье, которую ему вменяют, — нарушение авторских или смежных прав — предусмотрено "лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф".
Как сообщает издание, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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