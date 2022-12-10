https://ria.ru/20221210/kvartiry-1837727633.html
После частичного обрушения дома в Рязани пострадали четыре квартиры
После частичного обрушения дома в Рязани пострадали четыре квартиры - РИА Новости, 10.12.2022
После частичного обрушения дома в Рязани пострадали четыре квартиры
Четыре квартиры во втором подъезде пострадали после частичного обрушения дома в Рязани, жильцы первого подъезда смогут вернуться домой, сообщила глава... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:28
2022-12-10T14:28
2022-12-10T14:29
происшествия
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
рязань
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РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Четыре квартиры во втором подъезде пострадали после частичного обрушения дома в Рязани, жильцы первого подъезда смогут вернуться домой, сообщила глава администрации города Елена Сорокина.Вечером в пятницу ГУМЧС по региону информировало, что в 17.33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. Разрушены две квартиры. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. Предварительно прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, по предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. СУСК по региону возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ)."Состояние всех квартир, коридоров проверяют эксперты. Специалисты подтвердили безопасность возвращения жителей во все квартиры первого подъезда. Подключаем отопление, газ, электричество, воду. Люди вернутся сегодня во второй половине дня, когда там станет тепло. Из очевидного на данный момент - пострадали четыре квартиры во втором подъезде... Возвращение людей в квартиры второго подъезда состоится только тогда, когда это будет признано безопасным", - написала Сорокина в своем Telegram-канале.Она отметила, что по всем квартирам дома при поддержке министерства социальной защиты населения региона в воскресенье состоится комиссия по оценке возможного ущерба, "будут приняты все необходимые решения, включая материальные"."С каждым человеком - на связи. Удобство жителей, которым понадобилось временное размещение, на постоянном контроле", - добавила глава администрации города.
https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани, рязань
Происшествия, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани, Рязань
14:28 10.12.2022 (обновлено: 14:29 10.12.2022)
После частичного обрушения дома в Рязани пострадали четыре квартиры
После частичного обрушения дома в Рязани пострадали четыре квартиры второго подъезда
РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости.
Четыре квартиры во втором подъезде пострадали после частичного обрушения дома в Рязани, жильцы первого подъезда смогут вернуться домой, сообщила
глава администрации города Елена Сорокина.
Вечером в пятницу ГУМЧС по региону информировало, что в 17.33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. Разрушены две квартиры. По данным губернатора Павла Малкова
, пострадали два человека. Предварительно прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, по предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. СУСК по региону возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ
).
"Состояние всех квартир, коридоров проверяют эксперты. Специалисты подтвердили безопасность возвращения жителей во все квартиры первого подъезда. Подключаем отопление, газ, электричество, воду. Люди вернутся сегодня во второй половине дня, когда там станет тепло. Из очевидного на данный момент - пострадали четыре квартиры во втором подъезде... Возвращение людей в квартиры второго подъезда состоится только тогда, когда это будет признано безопасным", - написала Сорокина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что по всем квартирам дома при поддержке министерства социальной защиты населения региона в воскресенье состоится комиссия по оценке возможного ущерба, "будут приняты все необходимые решения, включая материальные".
"С каждым человеком - на связи. Удобство жителей, которым понадобилось временное размещение, на постоянном контроле", - добавила глава администрации города.