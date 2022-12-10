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ЕС согласовал выделение Украине кредитной поддержки на 18 миллиардов евро

ЕС согласовал выделение Украине кредитной поддержки на 18 миллиардов евро - РИА Новости, 10.12.2022

ЕС согласовал выделение Украине кредитной поддержки на 18 миллиардов евро

Совет Евросоюза согласовал пакет документов, который позволит выдать Киеву кредит на сумму 18 миллиардов евро. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:43

2022-12-10T18:43

2022-12-10T19:32

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза согласовал пакет документов, который позволит выдать Киеву кредит на сумму 18 миллиардов евро.Уточняется, что кредиты будут иметь десятилетний льготный период. Теперь пакет направят на согласование Европарламенту. В релизе не исключается, что это может произойти на следующей неделе. При этом часть пакета законодательных актов, необходимых для перечисления средств, совет министров экономики и финансов стран ЕС согласовал 6 декабря. Однако тогда достичь окончательной договоренности не удалось, так как инициативу заблокировала Венгрия.Европейская комиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. В ЕК тогда отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.Новая макрофинансовая помощь, по задумке Еврокомиссии, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет.Как подчеркивали в ЕК, эта финансовая поддержка поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год. По оценкам киевских властей и Международного валютного фонда, они составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/es-1831464383.html

https://ria.ru/20221207/nato-1836996778.html

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украина, евросоюз, в мире, еврокомиссия, европарламент, венгрия, киев