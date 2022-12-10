https://ria.ru/20221210/korabl-1837708153.html

Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс

Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс - РИА Новости, 10.12.2022

Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс

Погружение экипажа марсианской миссии в искусственный сон позволило бы облегчить межпланетный корабль на 50-70%, рассказал заместитель директора по научной... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:28

2022-12-10T12:28

2022-12-10T12:28

наука

космос - риа наука

марс

роскосмос

институт медико-биологических проблем ран

юрий бубеев

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Погружение экипажа марсианской миссии в искусственный сон позволило бы облегчить межпланетный корабль на 50-70%, рассказал заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев."По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50–70%, сократить время полета, обеспечить более надежную защиту от радиации, благодаря замедлению обмена веществ", - приводит слова Бубеева журнал "Русский космос".По его словам, искусственный сон позволил бы во время экспедиции, "например, к Марсу и обратно" отказаться от обеспечения экипажа тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет.Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и ИМБП заключили соглашение, согласно которому к 2025 году будут изучены возможности погружения космонавтов в искусственный сон во время полетов к другим планетам. В ходе этой работы, как рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Института, планировалось исследовать "психотехнологии, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии".

https://ria.ru/20221031/mars-1827517265.html

марс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, марс, роскосмос, институт медико-биологических проблем ран, юрий бубеев