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Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс
Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс - РИА Новости, 10.12.2022
Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс
Погружение экипажа марсианской миссии в искусственный сон позволило бы облегчить межпланетный корабль на 50-70%, рассказал заместитель директора по научной... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:28
2022-12-10T12:28
2022-12-10T12:28
наука
космос - риа наука
марс
роскосмос
институт медико-биологических проблем ран
юрий бубеев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Погружение экипажа марсианской миссии в искусственный сон позволило бы облегчить межпланетный корабль на 50-70%, рассказал заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев."По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50–70%, сократить время полета, обеспечить более надежную защиту от радиации, благодаря замедлению обмена веществ", - приводит слова Бубеева журнал "Русский космос".По его словам, искусственный сон позволил бы во время экспедиции, "например, к Марсу и обратно" отказаться от обеспечения экипажа тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет.Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и ИМБП заключили соглашение, согласно которому к 2025 году будут изучены возможности погружения космонавтов в искусственный сон во время полетов к другим планетам. В ходе этой работы, как рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Института, планировалось исследовать "психотехнологии, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии".
https://ria.ru/20221031/mars-1827517265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, марс, роскосмос, институт медико-биологических проблем ран, юрий бубеев
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Роскосмос, Институт медико-биологических проблем РАН, Юрий Бубеев
Ученый придумал, как облегчить космический корабль при полете на Марс
Ученый Бубеев: искусственный сон космонавтов снизил бы массу корабля до 70 процентов