08:00 10.12.2022 (обновлено: 08:09 10.12.2022)
"Опыт Афганистана все показал". Пентагон сделал нелегкий выбор
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias PimentelАмериканские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel
Американские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В США к 2030-му заменят знаменитые вертолеты UH-60 "Черный ястреб" конвертопланами Bell V-280 Valor. На программу потратят десятки миллиардов. О том, что представляет собой новая машина почему эти планы выглядят излишне оптимистичными, — в материале РИА Новости.
Зачем и почему
Еще во время кампаний в Афганистане и Ираке в Пентагоне поняли: надо обновить вертолетный парк.
Для этого военное руководство США в 2009-м разработало программу Future Vertical Lift, которая спустя семь лет получила финансирование. Новые машины должны быть быстрее и маневреннее предшественников, чтобы обеспечить большую выживаемость и пилотов, и десанта.
При этом заменить решили каждый вид вертолетов. Bell V-280 — это штурмовик дальнего действия.
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Конвертоплан Bell V-280 Valor
Что за диковинка
Говоря по-простому, конвертоплан — это нечто среднее между вертолетом и самолетом. Винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли (взлет — вертикальный) они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу при этом обеспечивает крыло самолетного типа.
V-280 соответствует всем требованиям Пентагона. На тестовых полетах разогнался до 560 километров в час. Если это сохранится у серийных образцов, машина станет самым быстрым боевым вертолетом в мире.
Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 может выполнить боевую задачу и вернуться на базу.
Экипаж — четыре человека. На борт берет до 11 десантников.
Дорогая игрушка
Задачу разработчикам поставили амбициозную — заменить две тысячи "Черных ястребов". За контракт с Bell конкурировал тандем Sikorsky и Boeing с их Defiant X.
По данным американского портала Defense News, пока речь идет о заказе на 1,3 миллиарда долларов.
Полный переход на эту модель руководитель авиационной программы генерал-майор Роберт Барри оценил в 70 миллиардов и назвал это "самой крупной и сложной закупкой за всю историю армейской авиации".
© Фото : Vernon Pugh, U.S. NavyПарашютисты морской пехоты США во время десантирования с конвертоплана Bell Boeing MV-22 Osprey
Парашютисты морской пехоты США во время десантирования с конвертоплана Bell Boeing MV-22 Osprey. Архивное фото
Проблемное наследство
Первые V-280 поступят на авиабазы через несколько лет. Пока производитель допускал летчиков только к испытаниям.
У Bell есть опыт создания конвертопланов. Но репутация V-22 Osphrey оставляет желать лучшего.
Эту машину преследовали неудачи и катастрофы с первого демонстрационного полета в июне 1991-го, когда образец упал на третьей минуте после старта. Всего выпустили около 350 экземпляров. Сколько потеряли в военных кампаниях — неизвестно. Но 19 единиц разбились из-за технических неисправностей в небоевых условиях.
Это стало притчей во языцех — покойный сенатор (а в прошлом военный летчик) Джон Маккейн отзывался о V-22 очень иронично. "Когда она не на ремонте, то впечатляюще справляется с задачами!" — язвил он.
Удастся ли Bell избавиться от "наследственных пороков", покажут ближайшие годы. Запустить V-280 в серию планируют не раньше 2025-го.
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