https://ria.ru/20221210/konvertoplan-1837545535.html

"Опыт Афганистана все показал". Пентагон сделал нелегкий выбор

"Опыт Афганистана все показал". Пентагон сделал нелегкий выбор - РИА Новости, 10.12.2022

"Опыт Афганистана все показал". Пентагон сделал нелегкий выбор

В США к 2030-му заменят знаменитые вертолеты UH-60 "Черный ястреб" конвертопланами Bell V-280 Valor. На программу потратят десятки миллиардов. О том, что... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:00

2022-12-10T08:00

2022-12-10T08:09

сша

ирак

афганистан

министерство обороны сша

sikorsky uh-60 black hawk

bell helicopter

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В США к 2030-му заменят знаменитые вертолеты UH-60 "Черный ястреб" конвертопланами Bell V-280 Valor. На программу потратят десятки миллиардов. О том, что представляет собой новая машина почему эти планы выглядят излишне оптимистичными, — в материале РИА Новости.Зачем и почемуЕще во время кампаний в Афганистане и Ираке в Пентагоне поняли: надо обновить вертолетный парк.Для этого военное руководство США в 2009-м разработало программу Future Vertical Lift, которая спустя семь лет получила финансирование. Новые машины должны быть быстрее и маневреннее предшественников, чтобы обеспечить большую выживаемость и пилотов, и десанта.При этом заменить решили каждый вид вертолетов. Bell V-280 — это штурмовик дальнего действия.Что за диковинкаГоворя по-простому, конвертоплан — это нечто среднее между вертолетом и самолетом. Винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли (взлет — вертикальный) они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу при этом обеспечивает крыло самолетного типа.V-280 соответствует всем требованиям Пентагона. На тестовых полетах разогнался до 560 километров в час. Если это сохранится у серийных образцов, машина станет самым быстрым боевым вертолетом в мире.Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 может выполнить боевую задачу и вернуться на базу.Экипаж — четыре человека. На борт берет до 11 десантников.Дорогая игрушкаЗадачу разработчикам поставили амбициозную — заменить две тысячи "Черных ястребов". За контракт с Bell конкурировал тандем Sikorsky и Boeing с их Defiant X.По данным американского портала Defense News, пока речь идет о заказе на 1,3 миллиарда долларов. Полный переход на эту модель руководитель авиационной программы генерал-майор Роберт Барри оценил в 70 миллиардов и назвал это "самой крупной и сложной закупкой за всю историю армейской авиации".Проблемное наследствоПервые V-280 поступят на авиабазы через несколько лет. Пока производитель допускал летчиков только к испытаниям.У Bell есть опыт создания конвертопланов. Но репутация V-22 Osphrey оставляет желать лучшего.Эту машину преследовали неудачи и катастрофы с первого демонстрационного полета в июне 1991-го, когда образец упал на третьей минуте после старта. Всего выпустили около 350 экземпляров. Сколько потеряли в военных кампаниях — неизвестно. Но 19 единиц разбились из-за технических неисправностей в небоевых условиях.Это стало притчей во языцех — покойный сенатор (а в прошлом военный летчик) Джон Маккейн отзывался о V-22 очень иронично. "Когда она не на ремонте, то впечатляюще справляется с задачами!" — язвил он.Удастся ли Bell избавиться от "наследственных пороков", покажут ближайшие годы. Запустить V-280 в серию планируют не раньше 2025-го.

https://ria.ru/20221207/bombardirovschik-1836759407.html

https://ria.ru/20221119/ssha-1832730234.html

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2022

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, ирак, афганистан, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk, bell helicopter