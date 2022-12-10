https://ria.ru/20221210/konkurs-1837778557.html
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное" - РИА Новости, 10.12.2022
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
РИА Новости стало победителем всероссийского конкурса журналистских работ по освещению гастрокультуры в России – "Свое Родное" в номинации "ГастроРупор",... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:33
2022-12-10T20:33
2022-12-10T20:43
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МУРМАНСК, 10 дек - РИА Новости. РИА Новости стало победителем всероссийского конкурса журналистских работ по освещению гастрокультуры в России – "Свое Родное" в номинации "ГастроРупор", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения победителей.Церемония награждения победителей прошла в Мурманске, куда приехали журналисты из разных городов России. Они смогли познакомиться с арктической кухней и попробовать северные деликатесы.Конкурс направлен на стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив по развитию продовольственного рынка России и популяризацию современной гастрономической культуры страны.Номинация "ГастроРупор" выявляла лучшее федеральное деловое общественно-политическое СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания.Конкурс ориентирован на поощрение СМИ, журналистов, авторских коллективов и блогеров, участвующих в мероприятиях по продвижению российских производителей, ресторанного бизнеса, ритейла, инновационных решений в продовольственной сфере, гастрокультуры в широком смысле слова.Определение лауреатов и победителей осуществлялось в девяти номинациях. В состав жюри конкурса вошли эксперты в области гастрономического рынка, представители бизнеса и крупные медиаменеджеры.
https://ria.ru/20221129/smirotvorets-1835140776.html
https://ria.ru/20221203/myvmeste-1836112265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, риа новости, новости агентства
Россия, Мурманск, РИА Новости, Новости агентства
20:33 10.12.2022 (обновлено: 20:43 10.12.2022)
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
РИА Новости стало победителем конкурса по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
МУРМАНСК, 10 дек - РИА Новости. РИА Новости стало победителем всероссийского конкурса журналистских работ по освещению гастрокультуры в России – "Свое Родное" в номинации "ГастроРупор", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения победителей.
Церемония награждения победителей прошла в Мурманске
, куда приехали журналисты из разных городов России. Они смогли познакомиться с арктической кухней и попробовать северные деликатесы.
Конкурс направлен на стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив по развитию продовольственного рынка России и популяризацию современной гастрономической культуры страны.
Номинация "ГастроРупор" выявляла лучшее федеральное деловое общественно-политическое СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания.
Конкурс ориентирован на поощрение СМИ, журналистов, авторских коллективов и блогеров, участвующих в мероприятиях по продвижению российских производителей, ресторанного бизнеса, ритейла, инновационных решений в продовольственной сфере, гастрокультуры в широком смысле слова.
Определение лауреатов и победителей осуществлялось в девяти номинациях. В состав жюри конкурса вошли эксперты в области гастрономического рынка, представители бизнеса и крупные медиаменеджеры.