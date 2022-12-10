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РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное" - РИА Новости, 10.12.2022
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РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное" - РИА Новости, 10.12.2022
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
РИА Новости стало победителем всероссийского конкурса журналистских работ по освещению гастрокультуры в России – "Свое Родное" в номинации "ГастроРупор",... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:33
2022-12-10T20:43
россия
мурманск
риа новости
новости агентства
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МУРМАНСК, 10 дек - РИА Новости. РИА Новости стало победителем всероссийского конкурса журналистских работ по освещению гастрокультуры в России – "Свое Родное" в номинации "ГастроРупор", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения победителей.Церемония награждения победителей прошла в Мурманске, куда приехали журналисты из разных городов России. Они смогли познакомиться с арктической кухней и попробовать северные деликатесы.Конкурс направлен на стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив по развитию продовольственного рынка России и популяризацию современной гастрономической культуры страны.Номинация "ГастроРупор" выявляла лучшее федеральное деловое общественно-политическое СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания.Конкурс ориентирован на поощрение СМИ, журналистов, авторских коллективов и блогеров, участвующих в мероприятиях по продвижению российских производителей, ресторанного бизнеса, ритейла, инновационных решений в продовольственной сфере, гастрокультуры в широком смысле слова.Определение лауреатов и победителей осуществлялось в девяти номинациях. В состав жюри конкурса вошли эксперты в области гастрономического рынка, представители бизнеса и крупные медиаменеджеры.
https://ria.ru/20221129/smirotvorets-1835140776.html
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Наталья Макарова
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россия, мурманск, риа новости, новости агентства
Россия, Мурманск, РИА Новости, Новости агентства
20:33 10.12.2022 (обновлено: 20:43 10.12.2022)
 
РИА Новости победило в конкурсе по освещению гастрокультуры "Свое Родное"

РИА Новости стало победителем конкурса по освещению гастрокультуры "Свое Родное"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСыры, произведенные на молокозаводе в Крыму
Сыры, произведенные на молокозаводе в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сыры, произведенные на молокозаводе в Крыму
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 дек - РИА Новости. РИА Новости стало победителем всероссийского конкурса журналистских работ по освещению гастрокультуры в России – "Свое Родное" в номинации "ГастроРупор", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения победителей.
© РИА НовостиРИА Новости стало победителем конкурса по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
РИА Новости стало победителем конкурса по освещению гастрокультуры Свое Родное - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
РИА Новости стало победителем конкурса по освещению гастрокультуры "Свое Родное"
Церемония награждения победителей прошла в Мурманске, куда приехали журналисты из разных городов России. Они смогли познакомиться с арктической кухней и попробовать северные деликатесы.
Конкурс направлен на стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив по развитию продовольственного рынка России и популяризацию современной гастрономической культуры страны.
Проекты России сегодня стали лауреатами конкурса СМИротворец
29 ноября, 21:59
Проекты "России сегодня" стали лауреатами конкурса "СМИротворец"
Номинация "ГастроРупор" выявляла лучшее федеральное деловое общественно-политическое СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания.
Конкурс ориентирован на поощрение СМИ, журналистов, авторских коллективов и блогеров, участвующих в мероприятиях по продвижению российских производителей, ресторанного бизнеса, ритейла, инновационных решений в продовольственной сфере, гастрокультуры в широком смысле слова.
Определение лауреатов и победителей осуществлялось в девяти номинациях. В состав жюри конкурса вошли эксперты в области гастрономического рынка, представители бизнеса и крупные медиаменеджеры.
Участники международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 17:03
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"
 
РоссияМурманскРИА НовостиНовости агентства
 
 
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