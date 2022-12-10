09:18 10.12.2022 (обновлено: 12:10 10.12.2022)
Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса
Володин заявил, что Германия и Франция обязаны выплатить компенсации жителям Донбасса
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, а тогдашние политические лидеры этих стран — экс-канцлер Ангела Меркель и бывший президент Франсуа Олланд — ответить за неисполнение Минских соглашений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. <...> Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко — должны ответить", — говорится в записи в Telegram-канале российского политика.
Сложившуюся вокруг Украины ситуацию он считает следствием "лживой политики лидеров этих государств".
По словам Володина, в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Однако все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом населения Донбасса. После чего страны участвовали в заключении Минских соглашений, которые никто не планировал исполнять, утверждает политик.
"А жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба", — добавил он.
Для дипломатического урегулирования украинского кризиса использовался формат "нормандской четверки", куда входили лидеры России, Украины, Германии и Франции. В 2015 году они согласовали в столице Белоруссии комплекс мер по выполнению Минских соглашений, в основе которых лежали параметры прекращения огня, отвода тяжелых вооружений, обмена пленными, а также модернизации украинской политической системы, включая наделение "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" особым статусом. Однако этот план не привел к разрешению конфликта.
От России Минский протокол и Минский меморандум подписывал посол в Киеве Михаил Зурабов, от Украины — экс-президент Леонид Кучма, имевший мандат от тогдашних властей, от ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, а также главы ЛНР и ДНР (без указания должностей) Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.
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