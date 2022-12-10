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Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ
Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ
Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм был замечен в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T19:54
2022-12-10T19:54
2022-12-10T19:54
жан-клод ван дамм (ван варенберг)
ужгород
украина
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм был замечен в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна"."Голливудский актер Жан-Клод ван Дамм побывал в Ужгороде. Свою поездку он не афишировал, но о ней стало известно после того, как совместное фото с ним опубликовал в соцсетях местный врач, работающий в клинике, которую посетил заморский гость", - пишет издание в своем Telegram-канале.Отмечается, что о причинах визита актера в клинике знают, но никакой информации об этом не дают, по категорическому требованию Ван Дамма. Некоторые украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что "приезд связан с определенными проблемами со здоровьем Ван Дамма".Жан-Клод Ван Дамм - актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. Сейчас ему 62 года. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, в том числе "Самоволка", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Патруль времени".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан-клод ван дамм (ван варенберг), ужгород, украина
Жан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг), Ужгород, Украина
Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ
"Страна": Жан-Клод Ван Дамм побывал в одной из клиник в Ужгороде на западе Украины
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм был замечен в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание
"Страна".
"Голливудский актер Жан-Клод ван Дамм побывал в Ужгороде. Свою поездку он не афишировал, но о ней стало известно после того, как совместное фото с ним опубликовал в соцсетях местный врач, работающий в клинике, которую посетил заморский гость", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Отмечается, что о причинах визита актера в клинике знают, но никакой информации об этом не дают, по категорическому требованию Ван Дамма. Некоторые украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что "приезд связан с определенными проблемами со здоровьем Ван Дамма".
Жан-Клод Ван Дамм
- актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. Сейчас ему 62 года. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, в том числе "Самоволка", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Патруль времени".