https://ria.ru/20221210/klinika-1837773401.html

Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ

Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022

Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил клинику в Ужгороде, пишут СМИ

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм был замечен в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T19:54

2022-12-10T19:54

2022-12-10T19:54

жан-клод ван дамм (ван варенберг)

ужгород

украина

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм был замечен в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна"."Голливудский актер Жан-Клод ван Дамм побывал в Ужгороде. Свою поездку он не афишировал, но о ней стало известно после того, как совместное фото с ним опубликовал в соцсетях местный врач, работающий в клинике, которую посетил заморский гость", - пишет издание в своем Telegram-канале.Отмечается, что о причинах визита актера в клинике знают, но никакой информации об этом не дают, по категорическому требованию Ван Дамма. Некоторые украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что "приезд связан с определенными проблемами со здоровьем Ван Дамма".Жан-Клод Ван Дамм - актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. Сейчас ему 62 года. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, в том числе "Самоволка", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Патруль времени".

ужгород

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жан-клод ван дамм (ван варенберг), ужгород, украина