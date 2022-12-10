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Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду - РИА Новости, 10.12.2022
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Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду
Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду - РИА Новости, 10.12.2022
Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду
Существует ряд способов приучить организм к холодной погоде, рассказала "Прайму" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:08
2022-12-10T03:08
общество
иммунитет
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Существует ряд способов приучить организм к холодной погоде, рассказала "Прайму" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.По словам эксперта, одним из наиболее эффективных средств является криотерапия – закаливание в медицинских условиях, которое способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Употребление в пищу жиров также поможет развить морозоустойчивость, отметила она.Шуппо добавила, что "мерзлявость" организма может указывать на проблемы с щитовидной железой. Патология этого органа на фоне недосыпа и стресса сказывается на надпочечниках, которые вырабатывают необходимые для адаптации к холоду адреналин, кортизол и кортикостерон.
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общество, иммунитет, здоровье - общество
Общество, Иммунитет, Здоровье - Общество
03:08 10.12.2022
 
Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду

Иммунолог Шуппо посоветовала использовать криотерапию, чтобы приучить организм к холодам

© Depositphotos.com / Kallihora Девушка выплескивает горячую воду на морозе
Девушка выплескивает горячую воду на морозе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Depositphotos.com / Kallihora
Девушка выплескивает горячую воду на морозе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Существует ряд способов приучить организм к холодной погоде, рассказала "Прайму" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
По словам эксперта, одним из наиболее эффективных средств является криотерапия – закаливание в медицинских условиях, которое способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Употребление в пищу жиров также поможет развить морозоустойчивость, отметила она.
Витамины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать"
Шуппо добавила, что "мерзлявость" организма может указывать на проблемы с щитовидной железой. Патология этого органа на фоне недосыпа и стресса сказывается на надпочечниках, которые вырабатывают необходимые для адаптации к холоду адреналин, кортизол и кортикостерон.
 
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