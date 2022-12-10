https://ria.ru/20221210/kholod-1837665645.html

Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду

Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду - РИА Новости, 10.12.2022

Иммунолог назвала самые эффективные способы привыкнуть к холоду

Существует ряд способов приучить организм к холодной погоде, рассказала "Прайму" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T03:08

2022-12-10T03:08

2022-12-10T03:08

общество

иммунитет

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Существует ряд способов приучить организм к холодной погоде, рассказала "Прайму" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.По словам эксперта, одним из наиболее эффективных средств является криотерапия – закаливание в медицинских условиях, которое способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Употребление в пищу жиров также поможет развить морозоустойчивость, отметила она.Шуппо добавила, что "мерзлявость" организма может указывать на проблемы с щитовидной железой. Патология этого органа на фоне недосыпа и стресса сказывается на надпочечниках, которые вырабатывают необходимые для адаптации к холоду адреналин, кортизол и кортикостерон.

https://ria.ru/20221129/immunitet-1834904631.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, иммунитет, здоровье - общество