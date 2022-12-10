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В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества
В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества - РИА Новости, 10.12.2022
В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества
Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне остались без электроснабжения, сообщил в субботу назначенный Киевом начальник Областной военной администрации региона... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:09
2022-12-10T12:09
2022-12-10T12:09
херсон
херсонская область
киев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне остались без электроснабжения, сообщил в субботу назначенный Киевом начальник Областной военной администрации региона Ярослав Янушевич."Из-за повреждения линий электропитания в Херсоне снова остались без света центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка. Электроэнергии нет у 2549 абонентов", - написал Янушевич в своем Telegram-канале.Он добавил, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ria.ru/20221206/osvobozhdenie-1836818229.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, херсонская область , киев
Херсон, Херсонская область , Киев
В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества
Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне остались без электроснабжения
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне остались без электроснабжения, сообщил в субботу назначенный Киевом начальник Областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.
"Из-за повреждения линий электропитания в Херсоне снова остались без света центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка. Электроэнергии нет у 2549 абонентов", - написал Янушевич в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.