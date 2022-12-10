https://ria.ru/20221210/kherson-1837706311.html

В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества

В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества - РИА Новости, 10.12.2022

В Херсоне почти 2,6 тысячи абонентов остались без электричества

Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне остались без электроснабжения, сообщил в субботу назначенный Киевом начальник Областной военной администрации региона... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:09

2022-12-10T12:09

2022-12-10T12:09

херсон

херсонская область

киев

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне остались без электроснабжения, сообщил в субботу назначенный Киевом начальник Областной военной администрации региона Ярослав Янушевич."Из-за повреждения линий электропитания в Херсоне снова остались без света центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка. Электроэнергии нет у 2549 абонентов", - написал Янушевич в своем Telegram-канале.Он добавил, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

https://ria.ru/20221206/osvobozhdenie-1836818229.html

херсон

херсонская область

киев

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Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , киев