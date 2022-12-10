Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221210/islam-1837790494.html
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России - РИА Новости, 10.12.2022
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию в стране, где бок о бок с другими религиозными конфессиями... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:41
2022-12-10T22:41
религия
рамзан кадыров
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788069880_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_8101a72993c61791d1c50fb882e60a73.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию в стране, где бок о бок с другими религиозными конфессиями живут практически 15 миллионов мусульман."В России отметили поистине знаменательную дату - 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Для всех нас данный праздник имеет огромное значение. Сегодня Ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию - редким примером настоящего правового государства", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни заявил, что благодаря грамотной и дальновидной политике президента России Владимира Путина "права каждого мусульманина строго оберегаются и защищаются на всех уровнях"."...Наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах Ислама, снискали нам почёт и уважение среди последователей других религий и национальностей", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20221103/islam-1828895600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788069880_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_1fe8b2416284fe9760080111934d54ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, владимир путин, россия
Религия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия
22:41 10.12.2022
 
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России

Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России, а Россию примером правового государства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЦентральная мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова в Грозном
Центральная мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Центральная мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова в Грозном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию в стране, где бок о бок с другими религиозными конфессиями живут практически 15 миллионов мусульман.
"В России отметили поистине знаменательную дату - 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Для всех нас данный праздник имеет огромное значение. Сегодня Ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию - редким примером настоящего правового государства", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни заявил, что благодаря грамотной и дальновидной политике президента России Владимира Путина "права каждого мусульманина строго оберегаются и защищаются на всех уровнях".
"...Наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах Ислама, снискали нам почёт и уважение среди последователей других религий и национальностей", - добавил Кадыров.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:16Республика Татарстан
Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации
 
РелигияРамзан КадыровВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала