https://ria.ru/20221210/islam-1837790494.html

Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России

Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России - РИА Новости, 10.12.2022

Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию в стране, где бок о бок с другими религиозными конфессиями... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T22:41

2022-12-10T22:41

2022-12-10T22:41

религия

рамзан кадыров

владимир путин

россия

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ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию в стране, где бок о бок с другими религиозными конфессиями живут практически 15 миллионов мусульман."В России отметили поистине знаменательную дату - 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Для всех нас данный праздник имеет огромное значение. Сегодня Ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию - редким примером настоящего правового государства", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни заявил, что благодаря грамотной и дальновидной политике президента России Владимира Путина "права каждого мусульманина строго оберегаются и защищаются на всех уровнях"."...Наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах Ислама, снискали нам почёт и уважение среди последователей других религий и национальностей", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20221103/islam-1828895600.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, владимир путин, россия