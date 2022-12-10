Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России, а Россию примером правового государства
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЦентральная мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова в Грозном
Центральная мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России и отметил уникальную ситуацию в стране, где бок о бок с другими религиозными конфессиями живут практически 15 миллионов мусульман.
"В России отметили поистине знаменательную дату - 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Для всех нас данный праздник имеет огромное значение. Сегодня Ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию - редким примером настоящего правового государства", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни заявил, что благодаря грамотной и дальновидной политике президента России Владимира Путина "права каждого мусульманина строго оберегаются и защищаются на всех уровнях".
"...Наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах Ислама, снискали нам почёт и уважение среди последователей других религий и национальностей", - добавил Кадыров.