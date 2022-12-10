https://ria.ru/20221210/gumpomosch-1837675469.html

Российские военные доставили гумпомощь в провинцию Алеппо

Российские военные доставили гумпомощь в провинцию Алеппо - РИА Новости, 10.12.2022

Российские военные доставили гумпомощь в провинцию Алеппо

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили в одно из отдаленных селений сирийской провинции Алеппо более четырех тонн... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T05:08

2022-12-10T05:08

2022-12-10T15:09

алеппо

сирия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили в одно из отдаленных селений сирийской провинции Алеппо более четырех тонн гуманитарной помощи, сообщили в субботу в ЦПВС.В каждом продуктовом наборе — 9,4 килограмма продуктов: мука, рис, чай, сгущенка и растительное масло."Я хочу выразить благодарность российскому народу и правительству за предоставленную помощь и все, что они делают для нас. Мы давно дружим с россиянами и, надеюсь, вместе достигнем общей цели", — выразил свою признательность за оказанную помощь глава местной администрации Абдурахман Ибрагим.Как уточнили в военном ведомстве, Айн-эль-Байда — один из наиболее пострадавших от проходивших здесь ожесточенных боев населенных пунктов, при этом он сильно удален от города Алеппо. Решение о доставке гуманитарной помощи приняли совместно с городской администрацией.

https://ria.ru/20220719/gumpomosch-1803593848.html

алеппо

сирия

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алеппо, сирия