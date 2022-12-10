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В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией - РИА Новости, 10.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221210/gruziya-1837719342.html
В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией
В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией - РИА Новости, 10.12.2022
В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией
Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией на данном этапе не стоит в повестке дня, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:44
2022-12-10T13:44
туризм
грузия
россия
москва
зураб абашидзе
новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией на данном этапе не стоит в повестке дня, заявил РИА Новости спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе."Относительно сообщения о том, что Москва планирует пересмотреть и упростить визовый режим для ряд стран, нам известно. В этой связи хотел бы напомнить, что с 2011 года гражданам России не требуется виза для посещения Грузии и этот режим действует по сей день. Что касается темы прямого авиасообщения, данный вопрос не стоит в повестке дня", - заявил Абашидзе.
https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html
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грузия, россия, москва, зураб абашидзе, новости - туризм
Туризм, Грузия, Россия, Москва, Зураб Абашидзе, Новости - Туризм
13:44 10.12.2022
 
В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией

В Грузии заявили об отсутствии на повестке вопроса по возобновлению сообщения с Россией

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией на данном этапе не стоит в повестке дня, заявил РИА Новости спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
"Относительно сообщения о том, что Москва планирует пересмотреть и упростить визовый режим для ряд стран, нам известно. В этой связи хотел бы напомнить, что с 2011 года гражданам России не требуется виза для посещения Грузии и этот режим действует по сей день. Что касается темы прямого авиасообщения, данный вопрос не стоит в повестке дня", - заявил Абашидзе.
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ТуризмГрузияРоссияМоскваЗураб АбашидзеНовости - Туризм
 
 
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