https://ria.ru/20221210/gruziya-1837719342.html

В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией

В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией - РИА Новости, 10.12.2022

В Грузии заявили об отсутствии решения по возобновлению сообщения с Россией

Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией на данном этапе не стоит в повестке дня, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:44

2022-12-10T13:44

2022-12-10T13:44

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россия

москва

зураб абашидзе

новости - туризм

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ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией на данном этапе не стоит в повестке дня, заявил РИА Новости спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе."Относительно сообщения о том, что Москва планирует пересмотреть и упростить визовый режим для ряд стран, нам известно. В этой связи хотел бы напомнить, что с 2011 года гражданам России не требуется виза для посещения Грузии и этот режим действует по сей день. Что касается темы прямого авиасообщения, данный вопрос не стоит в повестке дня", - заявил Абашидзе.

https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

грузия, россия, москва, зураб абашидзе, новости - туризм