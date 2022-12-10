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Российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/grad-1837716920.html
Российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град"
Российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
Российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град"
Российские войска за сутки уничтожили в ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:22
2022-12-10T13:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в субботу Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства.В районе населенного пункта Торское (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.По данным Минобороны РФ, за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское (ЛНР), Бахмутское и Клещиевка (ДНР).Кроме того, поражены 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7534 единицы специальной военной автомобильной техники, отмечается в сводке.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), северск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, Донецкая Народная Республика
13:22 10.12.2022 (обновлено: 13:30 10.12.2022)
 
Российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град"

Минобороны: российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
В районе населенного пункта Торское (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.
По данным Минобороны РФ, за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское (ЛНР), Бахмутское и Клещиевка (ДНР).
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Кроме того, поражены 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7534 единицы специальной военной автомобильной техники, отмечается в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверскДонецкая Народная Республика
 
 
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