https://ria.ru/20221210/grad-1837683753.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.12.2022

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении, передает корреспондент... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:05

2022-12-10T09:05

2022-12-10T09:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано и точно. Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены", — сказал журналистам командир расчета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Ночная стрельба из РСЗО "Град" "Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении. На кадрах РИА Новости ночная стрельба из РСЗО. 2022-12-10T09:05 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область