https://ria.ru/20221210/grad-1837683753.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.12.2022
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении, передает корреспондент... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:05
2022-12-10T09:05
2022-12-10T09:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано и точно. Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены", — сказал журналистам командир расчета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ночная стрельба из РСЗО "Град"
"Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении. На кадрах РИА Новости ночная стрельба из РСЗО.
2022-12-10T09:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
09:05 10.12.2022 (обновлено: 09:54 10.12.2022)
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт украинских войск на Запорожском направлении