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Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки - РИА Новости, 10.12.2022
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Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки - РИА Новости, 10.12.2022
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки
Открытое горение ликвидировали на шинном комбинате в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:56
2022-12-10T07:00
происшествия
барнаул
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на шинном комбинате в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.Пожар на предприятии произошел утром в пятницу."Открытое горение в производственном здании по проспекту Космонавтов ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.Также в МЧС сообщили, что в городе в связи крупным пожаром работала подвижная лаборатория Роспотребнадзора. По результатам замеров проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.Ранее со ссылкой на прокуратуру по Алтайскому краю сообщалось, что пожар начался в пятницу утром в подготовительном цехе Алтайского шинного комбината "Нортек". Площадь составила порядка тысячи квадратных метров. В МЧС по региону уточняли, что к тушению привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Позже стало известно, что пожарные спасли троих человек, находившихся в здании. Погибших нет.
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происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
06:56 10.12.2022 (обновлено: 07:00 10.12.2022)
 
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки

Горение на шинном комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на шинном комбинате в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Пожар на предприятии произошел утром в пятницу.
"Открытое горение в производственном здании по проспекту Космонавтов ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 06:44
В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии
Также в МЧС сообщили, что в городе в связи крупным пожаром работала подвижная лаборатория Роспотребнадзора. По результатам замеров проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.
Ранее со ссылкой на прокуратуру по Алтайскому краю сообщалось, что пожар начался в пятницу утром в подготовительном цехе Алтайского шинного комбината "Нортек". Площадь составила порядка тысячи квадратных метров. В МЧС по региону уточняли, что к тушению привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Позже стало известно, что пожарные спасли троих человек, находившихся в здании. Погибших нет.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 06:00
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
 
ПроисшествияБарнаулАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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