https://ria.ru/20221210/gorenie-1837677470.html
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки - РИА Новости, 10.12.2022
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки
Открытое горение ликвидировали на шинном комбинате в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:56
2022-12-10T06:56
2022-12-10T07:00
происшествия
барнаул
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg
БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на шинном комбинате в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.Пожар на предприятии произошел утром в пятницу."Открытое горение в производственном здании по проспекту Космонавтов ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.Также в МЧС сообщили, что в городе в связи крупным пожаром работала подвижная лаборатория Роспотребнадзора. По результатам замеров проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.Ранее со ссылкой на прокуратуру по Алтайскому краю сообщалось, что пожар начался в пятницу утром в подготовительном цехе Алтайского шинного комбината "Нортек". Площадь составила порядка тысячи квадратных метров. В МЧС по региону уточняли, что к тушению привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Позже стало известно, что пожарные спасли троих человек, находившихся в здании. Погибших нет.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837368578.html
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837367635.html
барнаул
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e2948f346a6af8b150a0282ce7828319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
06:56 10.12.2022 (обновлено: 07:00 10.12.2022)
Горение на комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки
Горение на шинном комбинате в Барнауле ликвидировали спустя более чем за сутки