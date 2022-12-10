https://ria.ru/20221210/gaz-1837738657.html

"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 10.12.2022

"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" по запросу китайской стороны увеличивает в декабре суточные поставки российского газа по сравнению с ранее утвержденным графиком, 9 декабря они... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:37

2022-12-10T15:37

2022-12-10T15:37

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Газпром" по запросу китайской стороны увеличивает в декабре суточные поставки российского газа по сравнению с ранее утвержденным графиком, 9 декабря они достигли нового исторического рекорда, сообщила компания."Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - добавила компания.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпром, сила сибири — 2, китай, россия