"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 9 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Газпром" по запросу китайской стороны увеличивает в декабре суточные поставки российского газа по сравнению с ранее утвержденным графиком, 9 декабря они достигли нового исторического рекорда, сообщила компания.
"Девятого декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%", - говорится в Telegram-канале "Газпрома".
"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - добавила компания.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
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