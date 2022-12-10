https://ria.ru/20221210/gaz-1837662641.html

Премьер Греции пообещал помочь Европе стать независимой от российского газа

Премьер Греции пообещал помочь Европе стать независимой от российского газа - РИА Новости, 10.12.2022

Премьер Греции пообещал помочь Европе стать независимой от российского газа

Греция активно ведет разведку месторождений углеводородов и может помочь Европе стать независимой от российского природного газа, заявил премьер-министр... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:33

2022-12-10T00:33

2022-12-10T05:25

кириакос мицотакис

греция

европа

аликанте

в мире

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АФИНЫ, 10 дек - РИА Новости. Греция активно ведет разведку месторождений углеводородов и может помочь Европе стать независимой от российского природного газа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.Саммит девяти стран Средиземноморской группы EuroMed прошел в пятницу в Аликанте. Энергетика была одной из основных тем встречи."Чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам: энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и, самое главное, механизму ценовой коррекции - то, что мы называем потолком (цен). Чтобы, наконец, иметь возможность снизить цены на природный газ, как мы обещали сделать в течение многих месяцев", - сказал Мицотакис в эфире телеканала ERT.Греция, по его словам, "продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса". "В сочетании со значительными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и в Египте, мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали", - сказал премьер.Он пообещал, что Греция продолжит обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран, как и Хорватия, благодаря инвестициям, которые уже сделаны и еще будут сделаны в установки регазификации СПГ.Мицотакис добавил, что на саммите обсуждались и вопросы управления экономикой."Я считаю, что существует консенсус в отношении того, что предложения Европейской комиссии движутся в правильном направлении, и я хочу верить, что как Европа, которую мы уже объединили, мы усвоили уроки долгового кризиса, который поразил мою собственную страну - Грецию, и насколько непродуктивно устанавливать строгие фискальные цели, особенно когда экономика находится в спирали рецессии и входит в нее", - сказал он.Греция с 2008 года находилась в глубоком кризисе и лишилась возможности получать кредиты на финансовых рынках. В 2010 году Афины подписали с тройкой международных кредиторов меморандумы, по которым страна получала кредиты для стабилизации внутренней финансово-экономической ситуации в обмен на проведение реформ и политику жесткой экономии, предусматривающей значительное сокращение госсектора. Приоритеты экономической политики Греции определял Брюссель.В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет, а в августе 2022 года из режима усиленного надзора за экономикой и финансовым сектором, действовавшего с 2018 года. Теперь Греция сможет свободно проводить свою экономическую политику и будет подчиняться тем же правилам контроля, которым подчиняется остальная Европа.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832680191.html

https://ria.ru/20220609/es-1794380767.html

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html

греция

европа

аликанте

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кириакос мицотакис, греция, европа, аликанте, в мире