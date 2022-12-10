https://ria.ru/20221210/floyd-1837667811.html

СМИ: в США посадили экс-полицейского, участвовавшего в задержании Флойда

СМИ: в США посадили экс-полицейского, участвовавшего в задержании Флойда - РИА Новости, 10.12.2022

СМИ: в США посадили экс-полицейского, участвовавшего в задержании Флойда

Суд в США приговорил бывшего полицейского Джея Кенга, участвовавшего в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, к 3,5 года лишения свободы за пособничество в... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:45

2022-12-10T01:45

2022-12-10T05:20

в мире

джордж флойд

миннеаполис

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд в США приговорил бывшего полицейского Джея Кенга, участвовавшего в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, к 3,5 года лишения свободы за пособничество в непредумышленном убийстве, сообщает телеканал ABC."Джей Александр Кенг, бывший офицер полиции Миннеаполиса, который стоял на коленях на спине Джорджа Флойда во время его ареста в мае 2020 года, был приговорен в пятницу к 3,5 годам тюремного заключения", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечает телеканал, "Кенг признал себя виновным по одному обвинению в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени в октябре в рамках соглашения с прокурорами".По данным агентства Рейтер, Кенг будет отбывать два срока параллельно, в июле его приговорили к трем годам тюрьмы "по федеральным обвинениям, связанными с убийством Флойда".Кенг вместе с коллегами Томасом Лейном и Тоу Тао был ранее признан виновным в том, что не оказал медицинскую помощь и не остановил еще одного полицейского Дерека Шовина, которого уже осудили за убийство Флойда при попытке его ареста 25 мая 2020 года в городе Миннеаполисе.Лейна уже приговорили к двум с половиной годам тюрьмы, Шовин получил 20 лет за нарушение прав Флойда в дополнение к 22,5 годам наказани за убийство.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20210512/floyd-1731998871.html

https://ria.ru/20210404/floyd-1603954903.html

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в мире, джордж флойд, миннеаполис