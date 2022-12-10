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СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки - РИА Новости, 10.12.2022
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:11
2022-12-10T21:11
2022-12-10T21:11
александр бастрыкин
хельсинки
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По информации МИД, 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, "группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации". В МИД РФ заявили, что Москва требует, чтобы власти Финляндии привлекли к ответственности виновных.Отмечается, что поручено запросить у МИД РФ необходимую информацию.
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александр бастрыкин, хельсинки, финляндия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, происшествия
Александр Бастрыкин, Хельсинки, Финляндия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире, Происшествия
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки
Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки