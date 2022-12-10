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СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки - РИА Новости, 10.12.2022
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СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки - РИА Новости, 10.12.2022
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:11
2022-12-10T21:11
александр бастрыкин
хельсинки
финляндия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По информации МИД, 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, "группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации". В МИД РФ заявили, что Москва требует, чтобы власти Финляндии привлекли к ответственности виновных.Отмечается, что поручено запросить у МИД РФ необходимую информацию.
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александр бастрыкин, хельсинки, финляндия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, происшествия
Александр Бастрыкин, Хельсинки, Финляндия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире, Происшествия
21:11 10.12.2022
 
СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки

Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По информации МИД, 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, "группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации". В МИД РФ заявили, что Москва требует, чтобы власти Финляндии привлекли к ответственности виновных.
"Председатель СК России поручил организовать проверку по факту надругательства над государственным флагом России в Финляндии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поручено запросить у МИД РФ необходимую информацию.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 14:36
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО
 
Александр БастрыкинХельсинкиФинляндияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреПроисшествия
 
 
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