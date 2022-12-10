https://ria.ru/20221210/flag-1837782927.html

СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки

СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки - РИА Новости, 10.12.2022

СК расследует надругательство над флагом России в Хельсинки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:11

2022-12-10T21:11

2022-12-10T21:11

александр бастрыкин

хельсинки

финляндия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По информации МИД, 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, "группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации". В МИД РФ заявили, что Москва требует, чтобы власти Финляндии привлекли к ответственности виновных.Отмечается, что поручено запросить у МИД РФ необходимую информацию.

https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html

хельсинки

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, хельсинки, финляндия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, происшествия