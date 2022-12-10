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В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг - РИА Новости, 10.12.2022
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В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг
В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг - РИА Новости, 10.12.2022
В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг
В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:14
2022-12-10T18:35
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД.Уточняется, что инцидент произошел 6 декабря во время празднования Дня независимости республики.В Хельсинки направили требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, Москва призвала власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, москва
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Москва
15:14 10.12.2022 (обновлено: 18:35 10.12.2022)
 
В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг

МИД назвал сожжение российского флага в Хельсинки недопустимой экстремистской выходкой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД.
Уточняется, что инцидент произошел 6 декабря во время празднования Дня независимости республики.
"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны", — отметили в министерстве.
В Хельсинки направили требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, Москва призвала власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.
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