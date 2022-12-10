https://ria.ru/20221210/flag-1837734268.html

В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг

В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг - РИА Новости, 10.12.2022

В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг

В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:14

2022-12-10T15:14

2022-12-10T18:35

в мире

россия

финляндия

хельсинки

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_48f46914afb5d1117767bc1ccccf884a.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД.Уточняется, что инцидент произошел 6 декабря во время празднования Дня независимости республики.В Хельсинки направили требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, Москва призвала власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.

https://ria.ru/20221108/spivakov-1830014025.html

россия

финляндия

хельсинки

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, финляндия, хельсинки, москва