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В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг
В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг - РИА Новости, 10.12.2022
В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг
В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:14
2022-12-10T15:14
2022-12-10T18:35
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, говорится в заявлении МИД.Уточняется, что инцидент произошел 6 декабря во время празднования Дня независимости республики.В Хельсинки направили требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, Москва призвала власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.
https://ria.ru/20221108/spivakov-1830014025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, москва
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Москва
15:14 10.12.2022 (обновлено: 18:35 10.12.2022)
В Хельсинки во время массового шествия сожгли российский флаг
МИД назвал сожжение российского флага в Хельсинки недопустимой экстремистской выходкой