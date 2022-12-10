https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html

"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность

"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность - РИА Новости, 10.12.2022

"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность

Резкое похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:46

2022-12-10T12:46

2022-12-10T15:13

в мире

владимир путин

европа

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Резкое похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает агентство Bloomberg.По информации журналистов, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе."Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как французский и шведский атомные флоты испытывают трудности", — сообщили авторы статьи.В понедельник на самом севере Скандинавии ртутный столбик опустится до минус 23 градусов по Цельсию, а метеобюро Великобритании выпустило предупреждение о снеге и льде на юго-востоке Англии и в Лондоне с воскресенья, сообщает агентство. Как подчеркнули журналисты, холода вызывают у многих владельцев домохозяйств желание отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221128/kholod-1834654995.html

https://ria.ru/20221209/gaz-1837546703.html

европа

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, европа, великобритания, россия