12:46 10.12.2022 (обновлено: 15:13 10.12.2022)
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность
Bloomberg: погода обрушилась на европейскую энергосистему резким похолоданием
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Резкое похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает агентство Bloomberg.
По информации журналистов, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе.
"Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как французский и шведский атомные флоты испытывают трудности", — сообщили авторы статьи.
В понедельник на самом севере Скандинавии ртутный столбик опустится до минус 23 градусов по Цельсию, а метеобюро Великобритании выпустило предупреждение о снеге и льде на юго-востоке Англии и в Лондоне с воскресенья, сообщает агентство. Как подчеркнули журналисты, холода вызывают у многих владельцев домохозяйств желание отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.
"Очень вероятно, что потребность в отоплении возрастет, чтобы справиться с более холодными условиями, которые, возможно, сохранятся в течение большей части месяца", — прокомментировала ситуацию Bloomberg Александра Шерред, младший метеоролог The Weather Co.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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