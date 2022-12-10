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"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность - РИА Новости, 10.12.2022
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"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность - РИА Новости, 10.12.2022
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность
Резкое похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:46
2022-12-10T15:13
в мире
владимир путин
европа
великобритания
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Резкое похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает агентство Bloomberg.По информации журналистов, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе."Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как французский и шведский атомные флоты испытывают трудности", — сообщили авторы статьи.В понедельник на самом севере Скандинавии ртутный столбик опустится до минус 23 градусов по Цельсию, а метеобюро Великобритании выпустило предупреждение о снеге и льде на юго-востоке Англии и в Лондоне с воскресенья, сообщает агентство. Как подчеркнули журналисты, холода вызывают у многих владельцев домохозяйств желание отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221128/kholod-1834654995.html
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в мире, владимир путин, европа, великобритания, россия
В мире, Владимир Путин, Европа, Великобритания, Россия
12:46 10.12.2022 (обновлено: 15:13 10.12.2022)
 
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность

Bloomberg: погода обрушилась на европейскую энергосистему резким похолоданием

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Резкое похолодание на Европейском континенте создало опасную ситуацию для энергосистемы, сообщает агентство Bloomberg.
По информации журналистов, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе.
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"Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как французский и шведский атомные флоты испытывают трудности", — сообщили авторы статьи.
В понедельник на самом севере Скандинавии ртутный столбик опустится до минус 23 градусов по Цельсию, а метеобюро Великобритании выпустило предупреждение о снеге и льде на юго-востоке Англии и в Лондоне с воскресенья, сообщает агентство. Как подчеркнули журналисты, холода вызывают у многих владельцев домохозяйств желание отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.

"Очень вероятно, что потребность в отоплении возрастет, чтобы справиться с более холодными условиями, которые, возможно, сохранятся в течение большей части месяца", — прокомментировала ситуацию Bloomberg Александра Шерред, младший метеоролог The Weather Co.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Путин заявил, что цены на газ в Европе зашкаливают
 
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