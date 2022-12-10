https://ria.ru/20221210/energodar-1837739989.html
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения - РИА Новости, 10.12.2022
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения
Украинские силовики обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения, зафиксированы не менее 15 выпущенных снарядов, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:47
2022-12-10T15:47
2022-12-10T16:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
энергодар
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения, зафиксированы не менее 15 выпущенных снарядов, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас береговая линия Энергодара обстреливается из тяжелого вооружения (украинскими войсками). Зафиксировано не менее 15 прилетов, снаряды 155-го калибра. Кроме того, замечен тяжелый беспилотник", — уточнил собеседник агентства.По его словам, на данный момент территория Запорожской АЭС не подвергается обстрелу.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, энергодар, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов
15:47 10.12.2022 (обновлено: 16:08 10.12.2022)
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения
Рогов: украинские войска обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения