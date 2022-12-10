https://ria.ru/20221210/dtp-1837704254.html

В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина

В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина - РИА Новости, 10.12.2022

В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина

Одна женщина погибла, ещё 5 человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:47

2022-12-10T11:47

2022-12-10T11:47

происшествия

авто

нижегородская область

арзамасский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Одна женщина погибла, ещё 5 человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло поздно вечером в субботу на 16 километре автодороги "Выездное-Дивеево-Сатис" в Арзамасском районе."Водитель автомобиля "Кадиллак" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "БМВ". После столкновения БМВ развернуло и он совершил столкновение с автомобилем "Хендай", движущимся сзади в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 5 человек (3 водителя и 2 пассажира "Хендай"), госпитализированы. Пассажирка "БМВ" скончалась", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

нижегородская область

арзамасский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область, арзамасский район