https://ria.ru/20221210/dtp-1837704254.html
В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина
В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина - РИА Новости, 10.12.2022
В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина
Одна женщина погибла, ещё 5 человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:47
2022-12-10T11:47
2022-12-10T11:47
происшествия
авто
нижегородская область
арзамасский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Одна женщина погибла, ещё 5 человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло поздно вечером в субботу на 16 километре автодороги "Выездное-Дивеево-Сатис" в Арзамасском районе."Водитель автомобиля "Кадиллак" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "БМВ". После столкновения БМВ развернуло и он совершил столкновение с автомобилем "Хендай", движущимся сзади в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 5 человек (3 водителя и 2 пассажира "Хендай"), госпитализированы. Пассажирка "БМВ" скончалась", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
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нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, нижегородская область, арзамасский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Арзамасский район
В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина
В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погиб один человек, пятеро пострадали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Одна женщина погибла, ещё 5 человек пострадали при столкновении трёх автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло поздно вечером в субботу на 16 километре автодороги "Выездное-Дивеево-Сатис" в Арзамасском районе
.
"Водитель автомобиля "Кадиллак" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "БМВ". После столкновения БМВ развернуло и он совершил столкновение с автомобилем "Хендай", движущимся сзади в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 5 человек (3 водителя и 2 пассажира "Хендай"), госпитализированы. Пассажирка "БМВ" скончалась", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД
устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.