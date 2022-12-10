https://ria.ru/20221210/drezden-1837720014.html
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция - РИА Новости, 10.12.2022
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция
Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, сообщила газета Bild. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:30
2022-12-10T13:30
2022-12-10T15:35
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дрезден
германия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, сообщила газета Bild.По ее данным, предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси сообщил изданию, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место.Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что он все-таки не задержан.Центр города оцепили.
https://ria.ru/20221127/strelba-1834529759.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дрезден, германия
В мире, Дрезден, Германия
13:30 10.12.2022 (обновлено: 15:35 10.12.2022)
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция
Женщина погибла при стрельбе в центре Дрездена
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, сообщила газета Bild.
По ее данным, предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси сообщил изданию, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место.
Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что он все-таки не задержан.