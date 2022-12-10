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Центр немецкого Дрездена оцепила полиция - РИА Новости, 10.12.2022
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Центр немецкого Дрездена оцепила полиция
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция - РИА Новости, 10.12.2022
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция
Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, сообщила газета Bild. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:30
2022-12-10T15:35
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, сообщила газета Bild.По ее данным, предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси сообщил изданию, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место.Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что он все-таки не задержан.Центр города оцепили.
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в мире, дрезден, германия
В мире, Дрезден, Германия
13:30 10.12.2022 (обновлено: 15:35 10.12.2022)
 
Центр немецкого Дрездена оцепила полиция

Женщина погибла при стрельбе в центре Дрездена

© AFP 2022 / Jens SchlueterСпецназ немецкой полиции перед торговым центром "Altmarkt Galerie" в центре города Дрезден
Спецназ немецкой полиции перед торговым центром Altmarkt Galerie в центре города Дрезден - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Спецназ немецкой полиции перед торговым центром "Altmarkt Galerie" в центре города Дрезден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция оцепила центр немецкого Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, сообщила газета Bild.
По ее данным, предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси сообщил изданию, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место.
Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что он все-таки не задержан.
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