https://ria.ru/20221210/donetsk-1837771901.html

Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария

Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о разрушении здания нового планетария в результате обстрела центрального Ворошиловского района города украинскими войсками. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T19:41

2022-12-10T19:41

2022-12-10T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837770606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb340cfd4cd3390aa73df3d0789c0b87.jpg

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о разрушении здания нового планетария в результате обстрела центрального Ворошиловского района города украинскими войсками."Очевидцы сообщают о разрушении здания нового планетария в Ворошиловском районе (Донецка)", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу десять ракет из РСЗО "Град". Позже Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза", а также о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала и повреждении фасада и остекления школы.

https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837524722.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела "Градами" в центре Донецка По центру Донецка выпустили 10 "Градов". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2022-12-10T19:41 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика