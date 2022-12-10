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Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/donetsk-1837771901.html
Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария
Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о разрушении здания нового планетария в результате обстрела центрального Ворошиловского района города украинскими войсками. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T19:41
2022-12-10T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о разрушении здания нового планетария в результате обстрела центрального Ворошиловского района города украинскими войсками."Очевидцы сообщают о разрушении здания нового планетария в Ворошиловском районе (Донецка)", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу десять ракет из РСЗО "Град". Позже Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза", а также о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала и повреждении фасада и остекления школы.
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Кадры с места обстрела "Градами" в центре Донецка
По центру Донецка выпустили 10 "Градов". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
19:41 10.12.2022 (обновлено: 23:28 10.12.2022)
 
Украинские войска при обстреле центра города разрушили здание планетария

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ при обстреле города разрушили здание планетария

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о разрушении здания нового планетария в результате обстрела центрального Ворошиловского района города украинскими войсками.
"Очевидцы сообщают о разрушении здания нового планетария в Ворошиловском районе (Донецка)", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу десять ракет из РСЗО "Град". Позже Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза", а также о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала и повреждении фасада и остекления школы.
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