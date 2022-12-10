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Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/donetsk-1837680541.html
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:18
2022-12-10T08:27
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
08:18 10.12.2022 (обновлено: 08:27 10.12.2022)
 
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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