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В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/dnr-1837680761.html
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ
Один человек погиб, еще двое получили ранения в минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:24
2022-12-10T08:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили ранения в минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР)."За минувшие сутки, с 8.00 9 декабря до 8.00 10 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в пятницу вечером при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района погиб мирный житель.
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
08:24 10.12.2022
 
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ, еще двое ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазрушенное помещение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на улице Артема в центре Донецка после попадания снаряда РСЗО "Град"
Разрушенное помещение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на улице Артема в центре Донецка после попадания снаряда РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенное помещение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на улице Артема в центре Донецка после попадания снаряда РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили ранения в минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
"За минувшие сутки, с 8.00 9 декабря до 8.00 10 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в пятницу вечером при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района погиб мирный житель.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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