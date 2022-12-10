В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ, еще двое ранены
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазрушенное помещение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на улице Артема в центре Донецка после попадания снаряда РСЗО "Град"
Разрушенное помещение в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на улице Артема в центре Донецка после попадания снаряда РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили ранения в минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
"За минувшие сутки, с 8.00 9 декабря до 8.00 10 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в пятницу вечером при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района погиб мирный житель.