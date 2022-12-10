https://ria.ru/20221210/dnr-1837680761.html

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах ВСУ

Один человек погиб, еще двое получили ранения в минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:24

2022-12-10T08:24

2022-12-10T08:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили ранения в минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР)."За минувшие сутки, с 8.00 9 декабря до 8.00 10 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в пятницу вечером при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района погиб мирный житель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк