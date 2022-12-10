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Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани - РИА Новости, 10.12.2022
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Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани
Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани - РИА Новости, 10.12.2022
Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о частичном обрушении жилого дома в Рязани, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:18
2022-12-10T12:18
происшествия
рязань
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о частичном обрушении жилого дома в Рязани, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Ранее в пятницу ГУМЧС по региону информировало, что в 17.33 мск поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме в городе Рязани. Разрушены две квартиры. По данным главы региона, пострадали два человека. Прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, причиной мог стать самогонный аппарат. По предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. Разбор завалов завершен."Глава СК России поручил руководителю СУСК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить по факту происшествия уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Отмечается, что организована процессуальная проверка: произведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы, изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.Как уточняется, расследование будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, рязань, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани, Следственный комитет России (СК РФ)
12:18 10.12.2022
 
Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения жилого дома в Рязани

© Фото : Павел Малков/TelegramНа месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани
На месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : Павел Малков/Telegram
На месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о частичном обрушении жилого дома в Рязани, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Ранее в пятницу ГУМЧС по региону информировало, что в 17.33 мск поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме в городе Рязани. Разрушены две квартиры. По данным главы региона, пострадали два человека. Прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, причиной мог стать самогонный аппарат. По предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. Разбор завалов завершен.
"Глава СК России поручил руководителю СУСК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить по факту происшествия уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организована процессуальная проверка: произведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы, изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.
Как уточняется, расследование будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 19:00
Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке
 
ПроисшествияРязаньВзрыв бытового газа в жилом доме в РязаниСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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