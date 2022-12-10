https://ria.ru/20221210/delo-1837707543.html

Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани

Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани - РИА Новости, 10.12.2022

Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о частичном обрушении жилого дома в Рязани, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:18

2022-12-10T12:18

2022-12-10T12:18

происшествия

рязань

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о частичном обрушении жилого дома в Рязани, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Ранее в пятницу ГУМЧС по региону информировало, что в 17.33 мск поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме в городе Рязани. Разрушены две квартиры. По данным главы региона, пострадали два человека. Прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, причиной мог стать самогонный аппарат. По предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. Разбор завалов завершен."Глава СК России поручил руководителю СУСК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить по факту происшествия уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Отмечается, что организована процессуальная проверка: произведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы, изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.Как уточняется, расследование будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html

рязань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязань, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани, следственный комитет россии (ск рф)