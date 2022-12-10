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Автодилер рассказал о нехватке машин на российском рынке - РИА Новости, 10.12.2022
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Автодилер рассказал о нехватке машин на российском рынке
Автодилер рассказал о нехватке машин на российском рынке - РИА Новости, 10.12.2022
Автодилер рассказал о нехватке машин на российском рынке
Параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T07:48
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экономика
авто
россия
volkswagen touareg
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов, сообщил РИА Новости замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.Представители отрасли в начале ноября сообщали РИА Новости, что автомобилей массового сегмента европейских, американских и японских брендов в автосалонах России хватит до конца года или максимум до марта, если их поставки не будут возобновлены, по некоторым моделям запасы уже практически закончились. Тем не менее многие дилеры готовы привезти в страну необходимый автомобиль по параллельному импорту под заказ (в основном премиум-сегмента)."Безусловно, нужно понимать, что полностью решить вопрос с дефицитом параллельный импорт не сможет, и нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов. Сегодня, если рассматривать по моделям, то дефицит наиболее заметен в сегменте седанов. По кроссоверам и внедорожникам предложение на рынке заметно шире", - отметил Стариков.Однако параллельный импорт в целом способен оказать положительное влияние на ситуацию с наличием автомобилей, отметил он. Так, у дилеров уже появляются в том числе и такие модели, которые ранее никогда не были представлены на российском рынке. "Если перечислять новинки, то мы, например, осуществляем импорт Volkswagen Bora (по цене менее 2,5 миллиона рублей), электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT, нового Jeep Grand Cherokee, Faw Bestune T99, Faw Besturn B70", - рассказал Стариков.
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экономика, авто, россия, volkswagen touareg
Экономика, Авто, Россия, Volkswagen Touareg
07:48 10.12.2022 (обновлено: 08:10 10.12.2022)
 
Автодилер рассказал о нехватке машин на российском рынке

Эксперт Стариков: дефицит автомобилей на рынке наиболее заметен в сегменте седанов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов, сообщил РИА Новости замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.
Представители отрасли в начале ноября сообщали РИА Новости, что автомобилей массового сегмента европейских, американских и японских брендов в автосалонах России хватит до конца года или максимум до марта, если их поставки не будут возобновлены, по некоторым моделям запасы уже практически закончились. Тем не менее многие дилеры готовы привезти в страну необходимый автомобиль по параллельному импорту под заказ (в основном премиум-сегмента).
"Безусловно, нужно понимать, что полностью решить вопрос с дефицитом параллельный импорт не сможет, и нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов. Сегодня, если рассматривать по моделям, то дефицит наиболее заметен в сегменте седанов. По кроссоверам и внедорожникам предложение на рынке заметно шире", - отметил Стариков.
Однако параллельный импорт в целом способен оказать положительное влияние на ситуацию с наличием автомобилей, отметил он. Так, у дилеров уже появляются в том числе и такие модели, которые ранее никогда не были представлены на российском рынке. "Если перечислять новинки, то мы, например, осуществляем импорт Volkswagen Bora (по цене менее 2,5 миллиона рублей), электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT, нового Jeep Grand Cherokee, Faw Bestune T99, Faw Besturn B70", - рассказал Стариков.
Менеджер по продажам в автосалоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 14:13Сказано в эфире
Как изменится российский авторынок в 2023 году? Мнение эксперта
 
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