https://ria.ru/20221210/bundesver-1837791007.html
Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин
Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин - РИА Новости, 10.12.2022
Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин
В случае военного конфликта армия Германии сможет встать на защиту разве что такого по размеру города, как Аугсбург, заявил в субботу в интервью Süddeutsche... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:50
2022-12-10T22:50
2022-12-10T22:50
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германия
аугсбург
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. В случае военного конфликта армия Германии сможет встать на защиту разве что такого по размеру города, как Аугсбург, заявил в субботу в интервью Süddeutsche Zeitung Франк Хаун, возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей вооружения.Причиной тому, на взгляд главы группы оборонных компаний, производящих в том числе поставляемое на Украину вооружение типа ЗСУ "Gepard" и САУ Panzerhaubitze 2000, в том, что бундесвер "выжали, как лимон", а обещанными правительством средствами не покрыть нехватки во всём."Мы не должны думать, что из остатков снова можно собрать лимон, если мы просто закачаем туда сока на 100 миллиардов евро. У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас", - подчеркнул он.На взгляд Хауна, немецкой армии, как то подтверждается на практике поставок Украине, не хватает прежде всего реактивной и ствольной артиллерии. Также производитель оружия жалуется на повсеместную бюрократию."В прошлом существовало всего несколько правил для военной техники. Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идет стрельба", - подчеркнул он.По большому счёту, считает Хаун, 100 миллиардов евро и последующих вливаний средств хватит лишь на постройку самолёта, который должен гарантировать Германии причастность к стратегии "ядерного участия" НАТО.
https://ria.ru/20221210/armiya-1837773265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, германия, аугсбург, украина, нато
В мире, Технологии, Германия, Аугсбург, Украина, НАТО
Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин
Франко-немецкий производитель оружия: бундесвер сможет защитить лишь небольшой город
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. В случае военного конфликта армия Германии сможет встать на защиту разве что такого по размеру города, как Аугсбург, заявил в субботу в интервью Süddeutsche Zeitung Франк Хаун, возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей вооружения.
"НАТО готов к обороне, потому что есть сильный американский партнер. Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более 2 тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин", - заявил он.
Причиной тому, на взгляд главы группы оборонных компаний, производящих в том числе поставляемое на Украину
вооружение типа ЗСУ "Gepard" и САУ Panzerhaubitze 2000, в том, что бундесвер "выжали, как лимон", а обещанными правительством средствами не покрыть нехватки во всём.
"Мы не должны думать, что из остатков снова можно собрать лимон, если мы просто закачаем туда сока на 100 миллиардов евро. У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас", - подчеркнул он.
На взгляд Хауна, немецкой армии, как то подтверждается на практике поставок Украине, не хватает прежде всего реактивной и ствольной артиллерии. Также производитель оружия жалуется на повсеместную бюрократию.
"В прошлом существовало всего несколько правил для военной техники. Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идет стрельба", - подчеркнул он.
По большому счёту, считает Хаун, 100 миллиардов евро и последующих вливаний средств хватит лишь на постройку самолёта, который должен гарантировать Германии причастность к стратегии "ядерного участия" НАТО.