https://ria.ru/20221210/bundesver-1837791007.html

Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин

Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин - РИА Новости, 10.12.2022

Производитель оружия оценил возможности бундесвера защитить Берлин

В случае военного конфликта армия Германии сможет встать на защиту разве что такого по размеру города, как Аугсбург, заявил в субботу в интервью Süddeutsche... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T22:50

2022-12-10T22:50

2022-12-10T22:50

в мире

технологии

германия

аугсбург

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg

БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. В случае военного конфликта армия Германии сможет встать на защиту разве что такого по размеру города, как Аугсбург, заявил в субботу в интервью Süddeutsche Zeitung Франк Хаун, возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей вооружения.Причиной тому, на взгляд главы группы оборонных компаний, производящих в том числе поставляемое на Украину вооружение типа ЗСУ "Gepard" и САУ Panzerhaubitze 2000, в том, что бундесвер "выжали, как лимон", а обещанными правительством средствами не покрыть нехватки во всём."Мы не должны думать, что из остатков снова можно собрать лимон, если мы просто закачаем туда сока на 100 миллиардов евро. У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас", - подчеркнул он.На взгляд Хауна, немецкой армии, как то подтверждается на практике поставок Украине, не хватает прежде всего реактивной и ствольной артиллерии. Также производитель оружия жалуется на повсеместную бюрократию."В прошлом существовало всего несколько правил для военной техники. Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идет стрельба", - подчеркнул он.По большому счёту, считает Хаун, 100 миллиардов евро и последующих вливаний средств хватит лишь на постройку самолёта, который должен гарантировать Германии причастность к стратегии "ядерного участия" НАТО.

https://ria.ru/20221210/armiya-1837773265.html

https://ria.ru/20221203/germaniya-1836144459.html

германия

аугсбург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, германия, аугсбург, украина, нато