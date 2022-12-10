https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html
В США рассказали, как Twitter готовил блокировку Трампа до штурма Капитолия
В США рассказали, как Twitter готовил блокировку Трампа до штурма Капитолия - РИА Новости, 10.12.2022
В США рассказали, как Twitter готовил блокировку Трампа до штурма Капитолия
Идейная подготовка к блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter началась за месяцы до штурма Капитолия его сторонниками, утверждает... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T04:33
2022-12-10T04:33
2022-12-10T04:40
в мире
технологии
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Идейная подготовка к блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter началась за месяцы до штурма Капитолия его сторонниками, утверждает журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы владеющей соцсетью одноименной компании.Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск ранее пообещал ее основателю Джеку Дорси продолжить раскрывать данные о случаях сокрытия важной информации на платформе. В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на публикации Мэтта Таибби о цензуре в скандале с ноутбуком Хантера Байдена – сыне действующего президента США Джо Байдена.Новая партия разоблачений, опубликованных журналистом, касается удаления аккаунта Трампа из соцсети после штурма комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме его сторонниками 6 января 2021 года. Предваряя обнародование сокрытой от широкой публики внутренней документации Twitter, журналист пообещал проиллюстрировать "эрозию стандартов внутри кампании, которая постигла ее за несколько месяцев до январских событий"."Хотя основная часть внутренних дебатов, которые привели к запрету (аккаунта) Трампа, произошла после беспорядков в Капитолии 6 января, интеллектуальная основа для этого шага была заложена в предшествовавшие этим событиям месяцы", - утверждает Таибби.Согласно обнародованным им данным, еще в октябре 2020 года руководство Twitter создало специальный канал, где обсуждало возможность блокировки учетных записей лиц, имевших отношение к президентским выборам – в частности, высокопоставленных политиков."Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать (аккаунты) будущих президентов и администрации Белого дома – возможно, даже Джо Байдена", - сообщил журналист.Вместе с тем, проверить подлинность приведенной Таибби информации пока не представляется возможным.
https://ria.ru/20221115/peresmotr-1831496712.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, США
04:33 10.12.2022 (обновлено: 04:40 10.12.2022)
В США рассказали, как Twitter готовил блокировку Трампа до штурма Капитолия
Журналист Таибби: Twitter планировал блокировку Трампа за месяцы до штурма Капитолия
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Идейная подготовка к блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter началась за месяцы до штурма Капитолия его сторонниками, утверждает журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы владеющей соцсетью одноименной компании.
Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск
ранее пообещал ее основателю Джеку Дорси
продолжить раскрывать данные о случаях сокрытия важной информации на платформе. В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на публикации Мэтта Таибби о цензуре в скандале с ноутбуком Хантера Байдена
– сыне действующего президента США Джо Байдена
.
Новая партия разоблачений, опубликованных журналистом, касается удаления аккаунта Трампа из соцсети после штурма комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме его сторонниками 6 января 2021 года. Предваряя обнародование сокрытой от широкой публики внутренней документации Twitter, журналист пообещал проиллюстрировать "эрозию стандартов внутри кампании, которая постигла ее за несколько месяцев до январских событий".
"Хотя основная часть внутренних дебатов, которые привели к запрету (аккаунта) Трампа, произошла после беспорядков в Капитолии 6 января, интеллектуальная основа для этого шага была заложена в предшествовавшие этим событиям месяцы", - утверждает Таибби.
Согласно обнародованным им данным, еще в октябре 2020 года руководство Twitter создало специальный канал, где обсуждало возможность блокировки учетных записей лиц, имевших отношение к президентским выборам – в частности, высокопоставленных политиков.
"Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать (аккаунты) будущих президентов и администрации Белого дома – возможно, даже Джо Байдена", - сообщил журналист.
Вместе с тем, проверить подлинность приведенной Таибби информации пока не представляется возможным.