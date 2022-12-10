https://ria.ru/20221210/bespilotniki-1837693688.html

В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении

В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.12.2022

В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении

Беспилотные летательные аппараты в ДНР в настоящий момент полностью контролируют небо на некоторых участках фронта и фиксируют любые перемещения противника,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:19

2022-12-10T10:19

2022-12-10T10:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты в ДНР в настоящий момент полностью контролируют небо на некоторых участках фронта и фиксируют любые перемещения противника, рассказал РИА Новости офицер-танкист Народной милиции ДНР с позывным "Кубок", который ведет работу на Авдеевском направлении.В качестве примера он привел недавнее отражение контратаки украинских войск в районе села Водяного. По его словам, тогда противник попробовал вернуть захваченные у него позиции, выдвинув серьёзные силы."Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые ведут наблюдение за противником круглые сутки..., 15 единиц техники привлёк противник, из них было 4 единицы сожжено, остальные ушли в обратном направлении", - сообщил военный.ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы рф