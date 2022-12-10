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В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/bespilotniki-1837693688.html
В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении
В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.12.2022
В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении
Беспилотные летательные аппараты в ДНР в настоящий момент полностью контролируют небо на некоторых участках фронта и фиксируют любые перемещения противника,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:19
2022-12-10T10:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты в ДНР в настоящий момент полностью контролируют небо на некоторых участках фронта и фиксируют любые перемещения противника, рассказал РИА Новости офицер-танкист Народной милиции ДНР с позывным "Кубок", который ведет работу на Авдеевском направлении.В качестве примера он привел недавнее отражение контратаки украинских войск в районе села Водяного. По его словам, тогда противник попробовал вернуть захваченные у него позиции, выдвинув серьёзные силы."Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые ведут наблюдение за противником круглые сутки..., 15 единиц техники привлёк противник, из них было 4 единицы сожжено, остальные ушли в обратном направлении", - сообщил военный.ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
донецкая народная республика
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Танкист Народной милиции ДНР о работе беспилотников
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донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
10:19 10.12.2022 (обновлено: 10:38 10.12.2022)
 
В ДНР рассказали о работе беспилотников на Авдеевском направлении

Офицер с позывным "Кубок": БПЛА полностью контролируют небо и фиксируют перемещение ВСУ

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты в ДНР в настоящий момент полностью контролируют небо на некоторых участках фронта и фиксируют любые перемещения противника, рассказал РИА Новости офицер-танкист Народной милиции ДНР с позывным "Кубок", который ведет работу на Авдеевском направлении.
В качестве примера он привел недавнее отражение контратаки украинских войск в районе села Водяного. По его словам, тогда противник попробовал вернуть захваченные у него позиции, выдвинув серьёзные силы.
"Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые ведут наблюдение за противником круглые сутки..., 15 единиц техники привлёк противник, из них было 4 единицы сожжено, остальные ушли в обратном направлении", - сообщил военный.
ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы РФ
 
 
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