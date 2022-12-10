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СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников - РИА Новости, 10.12.2022
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СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников
СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников - РИА Новости, 10.12.2022
СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников
ВВС США еще в марте предложили передать Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон до сих пор не принял решение, сообщает газета Politico со... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T04:59
2022-12-10T04:59
ллойд остин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВВС США еще в марте предложили передать Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон до сих пор не принял решение, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившей о дальнобойном оружии. Но после нескольких месяцев внутренних разборок Пентагон так и не принял решение", - пишет издание.По данным источников газеты, у США есть опасения по поводу "передачи секретных технологий". Кроме того, США переживают, что некоторые из беспилотников будут "почти наверняка сбиты".Как отмечает издание, пока Пентагон рассматривал возможность предоставить Украине беспилотники MQ-9 Reaper, Киев использовал турецкие беспилотники Bayraktar TB2, но они "стали мишенью для российских средств ПВО". По данным издания, это вызвало обеспокоенность в Пентагоне по поводу того, как их беспилотники покажут себя в таких условиях.Согласно информации издания, ВВС США уже несколько лет пытаются списать старые версии беспилотников Reaper, но конгресс каждый раз отклоняет это предложение.В сентябре газета Wall Street Journal сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/pentagon-1833479292.html
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ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО
04:59 10.12.2022
 
СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников

Politico: Пентагон до сих пор не принял решение о передаче Украине БПЛА MQ-9 Reaper

© Фото : U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie PrattБеспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie Pratt
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВВС США еще в марте предложили передать Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон до сих пор не принял решение, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившей о дальнобойном оружии. Но после нескольких месяцев внутренних разборок Пентагон так и не принял решение", - пишет издание.
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По данным источников газеты, у США есть опасения по поводу "передачи секретных технологий". Кроме того, США переживают, что некоторые из беспилотников будут "почти наверняка сбиты".
Как отмечает издание, пока Пентагон рассматривал возможность предоставить Украине беспилотники MQ-9 Reaper, Киев использовал турецкие беспилотники Bayraktar TB2, но они "стали мишенью для российских средств ПВО". По данным издания, это вызвало обеспокоенность в Пентагоне по поводу того, как их беспилотники покажут себя в таких условиях.
Согласно информации издания, ВВС США уже несколько лет пытаются списать старые версии беспилотников Reaper, но конгресс каждый раз отклоняет это предложение.
В сентябре газета Wall Street Journal сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Ллойд ОстинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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