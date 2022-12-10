https://ria.ru/20221210/bayden-1837732378.html

В США одним словом описали работу Байдена

В США одним словом описали работу Байдена - РИА Новости, 10.12.2022

В США одним словом описали работу Байдена

Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал признать словом года "деменцию", связав болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:02

2022-12-10T15:02

2022-12-10T15:20

в мире

ронни джексон

джо байден

гарри трумэн

сша

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сирия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал признать словом года "деменцию", связав болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими решениями.По мнению Уильямса, нарушения когнитивных функций у пожилых политиков Америки становятся все более очевидными."Конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест. Я понимаю его опасения: странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу. Возможно, больше смущают его зловещие намеки на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжелой болезни и смерти. Если мы получаем лидеров, которых заслуживаем, что мы сделали такого плохого?" — сокрушается автор.Уильямс напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентской гонке или работы в конгрессе, но нет верхнего возрастного предела, что создало опасную ситуацию в Штатах.Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.

https://ria.ru/20221208/bayden-1837336381.html

https://ria.ru/20221207/bayden-1836972131.html

сша

америка

сирия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, ронни джексон, джо байден, гарри трумэн, сша, америка, сирия