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В США одним словом описали работу Байдена - РИА Новости, 10.12.2022
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В США одним словом описали работу Байдена
В США одним словом описали работу Байдена - РИА Новости, 10.12.2022
В США одним словом описали работу Байдена
Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал признать словом года "деменцию", связав болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:02
2022-12-10T15:20
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал признать словом года "деменцию", связав болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими решениями.По мнению Уильямса, нарушения когнитивных функций у пожилых политиков Америки становятся все более очевидными."Конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест. Я понимаю его опасения: странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу. Возможно, больше смущают его зловещие намеки на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжелой болезни и смерти. Если мы получаем лидеров, которых заслуживаем, что мы сделали такого плохого?" — сокрушается автор.Уильямс напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентской гонке или работы в конгрессе, но нет верхнего возрастного предела, что создало опасную ситуацию в Штатах.Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
https://ria.ru/20221208/bayden-1837336381.html
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в мире, ронни джексон, джо байден, гарри трумэн, сша, америка, сирия
В мире, Ронни Джексон, Джо Байден, Гарри Трумэн, США, Америка, Сирия
15:02 10.12.2022 (обновлено: 15:20 10.12.2022)
 
В США одним словом описали работу Байдена

American Thinker: из-за политики Байдена словом 2022 года должно стать "деменция"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс призвал признать словом года "деменцию", связав болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими решениями.
По мнению Уильямса, нарушения когнитивных функций у пожилых политиков Америки становятся все более очевидными.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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"Конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест. Я понимаю его опасения: странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу. Возможно, больше смущают его зловещие намеки на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжелой болезни и смерти. Если мы получаем лидеров, которых заслуживаем, что мы сделали такого плохого?" — сокрушается автор.
Уильямс напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентской гонке или работы в конгрессе, но нет верхнего возрастного предела, что создало опасную ситуацию в Штатах.

"Президент Гарри Трумэн посетовал, что старение и дряхлость — "ужасные болезни законодательства". Средний возраст сенаторов в 1951 году составлял 56,9 лет. Теперь он возрос до 64,3 с соответствующим увеличением старческого возраста. Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово "деменция" заслуживает быть словом 2022 года", — считает Уильямс.

Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки: например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
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В миреРонни ДжексонДжо БайденГарри ТрумэнСШААмерикаСирия
 
 
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