https://ria.ru/20221210/bayden-1837665159.html

Байден призвал власти Кубы освободить "сотни политзаключенных"

Байден призвал власти Кубы освободить "сотни политзаключенных" - РИА Новости, 10.12.2022

Байден призвал власти Кубы освободить "сотни политзаключенных"

Президент США Джо Байден по случаю приближающегося Дня прав человека выступил с призывом к властям Кубы освободить "сотни политических заключенных", остающихся... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:01

2022-12-10T01:01

2022-12-10T01:01

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю приближающегося Дня прав человека выступил с призывом к властям Кубы освободить "сотни политических заключенных", остающихся под стражей после протестов в островном государстве в июле 2021 года."Я вновь призываю к освобождению сотен политических заключенных на Кубе, которые остаются под стражей после протестов 11 июля 2021 года. Столкнувшись с угнетением, эти протестующие мужественно воспользовались своими основными свободами, включая свободу выражения мнений и мирных собраний", - сказал президент, чье заявление распространил Белый дом.Как отметил Байден, США "поддерживают кубинский народ в его борьбе за права человека и право голоса при определении будущего" своей страны."Мы намерены продолжать выступать за освобождение всех, кто был заключен в тюрьму в ходе этой жестокой акции подавления, а также привлекать к ответственности должностных лиц Кубы, ответственных на насилие в отношении мирных протестующих", - указал глава американской администрации.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля 2021 года в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих были "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой", и заявил, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны. В январе генеральная прокуратура сообщила, что привлекла к уголовной ответственности 790 участников беспорядков.В марте кубинский суд рассмотрел 129 из 790 дел в отношении участников беспорядков и вынес один оправдательный приговор, 127 человек получили тюремные сроки от 6 до 30 лет. В июне генпрокуратура Кубы сообщила о вынесении приговора еще 33 участникам беспорядков - 30 человек получили тюремные сроки.В самих США по делу о беспорядках 6 января 2021 года, когда протестующие против результатов выборов президента штурмовали Капитолий, были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на силовиков или в противодействии им. Рядовым участникам штурма Капитолия назначают тюремные сроки, в том числе и людям, которые не были замечены в актах насилия.

https://ria.ru/20210716/kuba-1741513653.html

https://ria.ru/20210714/kuba-1741170230.html

куба

сша

вашингтон (штат)

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в мире, джо байден, куба, сша, вашингтон (штат)