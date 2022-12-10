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Сербы строят баррикады на севере Косово - РИА Новости, 10.12.2022
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Сербы строят баррикады на севере Косово
Сербы строят баррикады на севере Косово - РИА Новости, 10.12.2022
Сербы строят баррикады на севере Косово
Косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:54
2022-12-10T20:35
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оон
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БЕЛГРАД, 10 дек — РИА Новости. Косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича, сообщило издание "Вечерне новости".Помимо этого, в северной части города Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.Уточняется, что Деян Пантич вместе с коллегами из отделений МВД подали в отставку в середине ноября. Сегодня его задержали на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии.По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, задержание Пантича стало местью косовского "премьера" Альбина Курти."Речь идет о жестокой мести и запугивании со стороны Альбина Курти, который решил начать гонения на сербов-полицейских, которым без оснований и доказательств пытается вменить нечто, с чем они никак не связаны, чтобы запугать всех сербов, которые не хотят терпеть его террор и нарушение соглашений", — написал он в соцсетях.Позднее полиция самопровозглашенной республики Косово заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии, сообщило издание "Вечерне новости".Впоследствии президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины. Она пояснила, что такое решение принято из-за возникшей напряженности в этой местности. Ранее администрация президента Сербии Александра Вучича анонсировала обращение главы государства к гражданам в 19:00 (21:00 мск) в субботу.Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.В свою очередь, директор Канцелярии при правительстве Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что официальный Белград рассмотрит возвращение до одной тысячи сотрудников сербского полицейского персонала в Косово согласно Резолюции 1244 Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221209/kosovo-1837360145.html
https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, приштина, оон
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Приштина, ООН
17:54 10.12.2022 (обновлено: 20:35 10.12.2022)
 
Сербы строят баррикады на севере Косово

"Вечерне новости": сербы строят баррикады в Косово из-за задержания бывшего полицейского

© Sputnik / Теодор АнастасијевићБаррикады на севере Косово и Метохии
Баррикады на севере Косово и Метохии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Sputnik / Теодор Анастасијевић
Баррикады на севере Косово и Метохии
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 дек — РИА Новости. Косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича, сообщило издание "Вечерне новости".

"Граждане собираются на въезде и выезде из поселка Лепосавич, а несколько сотен человек собрались в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, как и в Србоваце рядом. Сербы устанавливают баррикады", — говорится в публикации.

Помимо этого, в северной части города Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.
Уточняется, что Деян Пантич вместе с коллегами из отделений МВД подали в отставку в середине ноября. Сегодня его задержали на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии.
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По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, задержание Пантича стало местью косовского "премьера" Альбина Курти.
"Речь идет о жестокой мести и запугивании со стороны Альбина Курти, который решил начать гонения на сербов-полицейских, которым без оснований и доказательств пытается вменить нечто, с чем они никак не связаны, чтобы запугать всех сербов, которые не хотят терпеть его террор и нарушение соглашений", — написал он в соцсетях.
Позднее полиция самопровозглашенной республики Косово заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии, сообщило издание "Вечерне новости".
Впоследствии президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины. Она пояснила, что такое решение принято из-за возникшей напряженности в этой местности.
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Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.
В свою очередь, директор Канцелярии при правительстве Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что официальный Белград рассмотрит возвращение до одной тысячи сотрудников сербского полицейского персонала в Косово согласно Резолюции 1244 Совбеза ООН.
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