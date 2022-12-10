https://ria.ru/20221210/avariya-1837762993.html

В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"

В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью" - РИА Новости, 10.12.2022

В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"

Водитель "Газели" выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:36

2022-12-10T18:36

2022-12-10T19:46

происшествия

московская область (подмосковье)

московская железная дорога

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает МЖД."На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля Газель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва ... Столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.Уточняется, что столкновение произошло в 16.55. Машинист применил экстренное торможение, но не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.Движение между станциями Соревнование – Большая Волга временно приостановлено.

https://ria.ru/20221120/stolknovenie-1832847201.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), московская железная дорога