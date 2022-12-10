18:36 10.12.2022 (обновлено: 19:46 10.12.2022)
В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"
Пригородный поезд столкнулся с "Газелью" на железнодорожном переезде 120 километра МЖД
© Фото : ГУМЧС России по Московской областиПригородный электропоезд 6910 "Москва-Дубна" столкнулся с газелью на ж/д переезде в городском округе Талдом, в районе платформы 119 км
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
Пригородный электропоезд 6910 "Москва-Дубна" столкнулся с газелью на ж/д переезде в городском округе Талдом, в районе платформы 119 км
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает МЖД.
"На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля Газель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва ... Столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столкновение произошло в 16.55. Машинист применил экстренное торможение, но не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.
Движение между станциями Соревнование – Большая Волга временно приостановлено.