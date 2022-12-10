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В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью" - РИА Новости, 10.12.2022
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В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"
В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью" - РИА Новости, 10.12.2022
В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"
Водитель "Газели" выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:36
2022-12-10T19:46
происшествия
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает МЖД."На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля Газель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва ... Столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.Уточняется, что столкновение произошло в 16.55. Машинист применил экстренное торможение, но не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.Движение между станциями Соревнование – Большая Волга временно приостановлено.
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происшествия, московская область (подмосковье), московская железная дорога
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога
18:36 10.12.2022 (обновлено: 19:46 10.12.2022)
 
В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"

Пригородный поезд столкнулся с "Газелью" на железнодорожном переезде 120 километра МЖД

© Фото : ГУМЧС России по Московской областиПригородный электропоезд 6910 "Москва-Дубна" столкнулся с газелью на ж/д переезде в городском округе Талдом, в районе платформы 119 км
Пригородный электропоезд 6910 Москва-Дубна столкнулся с газелью на ж/д переезде в городском округе Талдом, в районе платформы 119 км - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
Пригородный электропоезд 6910 "Москва-Дубна" столкнулся с газелью на ж/д переезде в городском округе Талдом, в районе платформы 119 км
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает МЖД.
"На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля Газель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва ... Столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столкновение произошло в 16.55. Машинист применил экстренное торможение, но не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.
Движение между станциями Соревнование – Большая Волга временно приостановлено.
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