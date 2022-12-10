https://ria.ru/20221210/armiya-1837773265.html

В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины

В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины - РИА Новости, 10.12.2022

В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины

Материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой в худшем состоянии, сообщила в субботу уполномоченная Бундестага по вопросам... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T19:51

2022-12-10T19:51

2022-12-10T19:52

в мире

олаф шольц

украина

бундестаг германии

бундесвер германии

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой в худшем состоянии, сообщила в субботу уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Она подчеркнула, что с момента выступления канцлера Олафа Шольца о необходимости "новой эпохи" в бундесвер и анонсирования денежного обеспечения размером в 100 миллиардов евро прошло много времени, требуется ускорить процессы модернизации германской армии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221207/patriot-1836996077.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, украина, бундестаг германии, бундесвер германии, нато