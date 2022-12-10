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В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины - РИА Новости, 10.12.2022
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В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины
В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины - РИА Новости, 10.12.2022
В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины
Материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой в худшем состоянии, сообщила в субботу уполномоченная Бундестага по вопросам... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T19:51
2022-12-10T19:52
в мире
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой в худшем состоянии, сообщила в субботу уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Она подчеркнула, что с момента выступления канцлера Олафа Шольца о необходимости "новой эпохи" в бундесвер и анонсирования денежного обеспечения размером в 100 миллиардов евро прошло много времени, требуется ускорить процессы модернизации германской армии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, олаф шольц, украина, бундестаг германии, бундесвер германии, нато
В мире, Олаф Шольц, Украина, Бундестаг Германии, Бундесвер Германии, НАТО
19:51 10.12.2022 (обновлено: 19:52 10.12.2022)
 
В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за Украины

В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии из-за поддержки Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой в худшем состоянии, сообщила в субботу уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Ситуация в бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объемом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение в бундесвер сейчас хуже", - пояснила политик.

Она подчеркнула, что с момента выступления канцлера Олафа Шольца о необходимости "новой эпохи" в бундесвер и анонсирования денежного обеспечения размером в 100 миллиардов евро прошло много времени, требуется ускорить процессы модернизации германской армии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреОлаф ШольцУкраинаБундестаг ГерманииБундесвер ГерманииНАТО
 
 
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