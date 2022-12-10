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Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон" - РИА Новости, 10.12.2022
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Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон"
Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон" - РИА Новости, 10.12.2022
Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон"
Россия не собирается мириться с единоличной властью США и бросает вызов их монополии, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T04:33
2022-12-10T04:33
в мире
сша
россия
европа
нато
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не собирается мириться с единоличной властью США и бросает вызов их монополии, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.Вашингтон, отметил офицер, после окончания холодной войны начали злоупотреблять своим влиянием."Нам (США – Прим. ред.) это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать", - сказал Макгрегор.Он отметил, что в настоящее время мир не находится в состоянии глобального конфликта. Однако, если США пошлют "русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон", - резюмировал полковник.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз
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в мире, сша, россия, европа, нато
В мире, США, Россия, Европа, НАТО
04:33 10.12.2022
 
Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон"

Полковник Макгрегор: США, угрожая России ядерным оружием, напрашиваются на Армагеддон

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не собирается мириться с единоличной властью США и бросает вызов их монополии, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
Вашингтон, отметил офицер, после окончания холодной войны начали злоупотреблять своим влиянием.
"Нам (США – Прим. ред.) это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать", - сказал Макгрегор.
Он отметил, что в настоящее время мир не находится в состоянии глобального конфликта. Однако, если США пошлют "русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон", - резюмировал полковник.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 11:16
Bloomberg на одном примере показал провал идеи холодной войны против России
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз
 
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