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Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон"

Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон" - РИА Новости, 10.12.2022

Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон"

Россия не собирается мириться с единоличной властью США и бросает вызов их монополии, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T04:33

2022-12-10T04:33

2022-12-10T04:33

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не собирается мириться с единоличной властью США и бросает вызов их монополии, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.Вашингтон, отметил офицер, после окончания холодной войны начали злоупотреблять своим влиянием."Нам (США – Прим. ред.) это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать", - сказал Макгрегор.Он отметил, что в настоящее время мир не находится в состоянии глобального конфликта. Однако, если США пошлют "русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон", - резюмировал полковник.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз

https://ria.ru/20221104/ssha-1829186015.html

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в мире, сша, россия, европа, нато