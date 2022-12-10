В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ
Sofia Globe: в Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти
© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В столице Болгарии Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти, сообщает издание Sofia Globe.
По данным издания, власти Софии заявили, что акция не была согласована с муниципалитетом, а распоряжение о запрете было издано на основе информации, полученной от государственного агентства по национальной безопасности. Издание сообщает, что мероприятие было организовано "гражданской ассоциацией", называющей себя "Национальной гражданской инициативой за суверенитет Болгарии и других стран мира".
"Мэр столицы Болгарии Софии Йорданка Фандукова издала распоряжение о запрете марша 10 декабря с официальным лозунгом "Мир, нейтралитет, суверенитет", но в социальных сетях представленного с лозунгом "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами"... Sofia Globe засвидетельствовало начало собрания с участием нескольких десятков человек у здания парламента, размахивающих российскими, болгарскими флагами, а также военными флагами Болгарии времен Освобождения", - пишет издание.
Как отмечается, позднее днем люди собрались в российском культурном центре, у здания дежурили несколько полицейских машин и жандармерия.