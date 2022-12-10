https://ria.ru/20221210/aktsiya-1837796322.html

В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ

В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022

В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ

В столице Болгарии Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T23:54

2022-12-10T23:54

2022-12-10T23:54

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софия (город)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В столице Болгарии Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти, сообщает издание Sofia Globe.По данным издания, власти Софии заявили, что акция не была согласована с муниципалитетом, а распоряжение о запрете было издано на основе информации, полученной от государственного агентства по национальной безопасности. Издание сообщает, что мероприятие было организовано "гражданской ассоциацией", называющей себя "Национальной гражданской инициативой за суверенитет Болгарии и других стран мира"."Мэр столицы Болгарии Софии Йорданка Фандукова издала распоряжение о запрете марша 10 декабря с официальным лозунгом "Мир, нейтралитет, суверенитет", но в социальных сетях представленного с лозунгом "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами"... Sofia Globe засвидетельствовало начало собрания с участием нескольких десятков человек у здания парламента, размахивающих российскими, болгарскими флагами, а также военными флагами Болгарии времен Освобождения", - пишет издание.Как отмечается, позднее днем люди собрались в российском культурном центре, у здания дежурили несколько полицейских машин и жандармерия.

https://ria.ru/20221210/miting-1837757228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болгария, софия (город), россия