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В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
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В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ
В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ
В столице Болгарии Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:54
2022-12-10T23:54
в мире
болгария
софия (город)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В столице Болгарии Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти, сообщает издание Sofia Globe.По данным издания, власти Софии заявили, что акция не была согласована с муниципалитетом, а распоряжение о запрете было издано на основе информации, полученной от государственного агентства по национальной безопасности. Издание сообщает, что мероприятие было организовано "гражданской ассоциацией", называющей себя "Национальной гражданской инициативой за суверенитет Болгарии и других стран мира"."Мэр столицы Болгарии Софии Йорданка Фандукова издала распоряжение о запрете марша 10 декабря с официальным лозунгом "Мир, нейтралитет, суверенитет", но в социальных сетях представленного с лозунгом "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами"... Sofia Globe засвидетельствовало начало собрания с участием нескольких десятков человек у здания парламента, размахивающих российскими, болгарскими флагами, а также военными флагами Болгарии времен Освобождения", - пишет издание.Как отмечается, позднее днем люди собрались в российском культурном центре, у здания дежурили несколько полицейских машин и жандармерия.
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софия (город)
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в мире, болгария, софия (город), россия
В мире, Болгария, София (город), Россия
23:54 10.12.2022
 
В Софии прошла запрещенная властями акция в поддержку России, пишут СМИ

Sofia Globe: в Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти

© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В столице Болгарии Софии прошла пророссийская акция, которую запретили власти, сообщает издание Sofia Globe.
По данным издания, власти Софии заявили, что акция не была согласована с муниципалитетом, а распоряжение о запрете было издано на основе информации, полученной от государственного агентства по национальной безопасности. Издание сообщает, что мероприятие было организовано "гражданской ассоциацией", называющей себя "Национальной гражданской инициативой за суверенитет Болгарии и других стран мира".
"Мэр столицы Болгарии Софии Йорданка Фандукова издала распоряжение о запрете марша 10 декабря с официальным лозунгом "Мир, нейтралитет, суверенитет", но в социальных сетях представленного с лозунгом "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами"... Sofia Globe засвидетельствовало начало собрания с участием нескольких десятков человек у здания парламента, размахивающих российскими, болгарскими флагами, а также военными флагами Болгарии времен Освобождения", - пишет издание.
Как отмечается, позднее днем люди собрались в российском культурном центре, у здания дежурили несколько полицейских машин и жандармерия.
Митинг в Вене против антироссийских санкций - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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