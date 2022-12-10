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МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проинспектировали расположенные на Украине Хмельницкую и Ровенскую АЭС, сообщило... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T00:15
2022-12-10T00:15
2022-12-10T00:15
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проинспектировали расположенные на Украине Хмельницкую и Ровенскую АЭС, сообщило агентство в пятницу."На этой неделе МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине в рамках своей текущей и становящейся все более интенсивной деятельности по предотвращению угрозы возникновения ядерных аварийных ситуаций во время текущего вооруженного конфликта", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.В заявлении подчеркивается, что эти станции не находятся на "передовой линии" конфликта, однако тоже пострадали от военных действий, в том числе пережили отключения от внешней линии энергопередачи, задействуя аварийные дизельные генераторы.В начале декабря МАГАТЭ сообщило об инспекции на Южно-Украинской АЭС, ранее эксперты агентства посетили Чернобыль и Зону отчуждения.Ранее в МАГАТЭ сообщили, что проведут по запросу Украины ряд миссий по поддержке в области ядерной безопасности и сохранности на АЭС, включая Южно-Украинскую, Ровенскую, Хмельницкую и Чернобыльскую.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/magate-1837534229.html
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украина, хмельницкий (город), чернобыль, магатэ, ровенская аэс, южно-украинская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Чернобыль, МАГАТЭ, Ровенская АЭС, Южно-Украинская АЭС
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине
Эксперты МАГАТЭ проинспектировали расположенные на Украине Хмельницкую и Ровенскую АЭС