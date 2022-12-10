https://ria.ru/20221210/aes-1837660640.html

МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине

МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую и Ровенскую АЭС на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проинспектировали расположенные на Украине Хмельницкую и Ровенскую АЭС, сообщило... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:15

2022-12-10T00:15

2022-12-10T00:15

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

чернобыль

магатэ

ровенская аэс

южно-украинская аэс

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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проинспектировали расположенные на Украине Хмельницкую и Ровенскую АЭС, сообщило агентство в пятницу."На этой неделе МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине в рамках своей текущей и становящейся все более интенсивной деятельности по предотвращению угрозы возникновения ядерных аварийных ситуаций во время текущего вооруженного конфликта", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.В заявлении подчеркивается, что эти станции не находятся на "передовой линии" конфликта, однако тоже пострадали от военных действий, в том числе пережили отключения от внешней линии энергопередачи, задействуя аварийные дизельные генераторы.В начале декабря МАГАТЭ сообщило об инспекции на Южно-Украинской АЭС, ранее эксперты агентства посетили Чернобыль и Зону отчуждения.Ранее в МАГАТЭ сообщили, что проведут по запросу Украины ряд миссий по поддержке в области ядерной безопасности и сохранности на АЭС, включая Южно-Украинскую, Ровенскую, Хмельницкую и Чернобыльскую.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/magate-1837534229.html

https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095175.html

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хмельницкий (город)

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украина, хмельницкий (город), чернобыль, магатэ, ровенская аэс, южно-украинская аэс