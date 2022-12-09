Экс-чиновник минфина США рассказал, как Россия легко удвоит золотой запас
Инвестстратег Позар: Россия с помощью нефтяного маневра может легко удвоить золотой запас
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин всего одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России, сообщает специализированный портал Kitco со ссылкой на записку американского финансиста, бывшего старшего советника Министерства финансов США, инвестстратега Credit Suisse Золтана Позара, подготовленную для клиентов.
"Золото может достичь 3600 долларов за унцию, если Россия отреагирует на ограничение цен на нефть G7, начав принимать драгметалл в обмен на сырую нефть", — пишет Позар, отмечая, что такой маневр станет полной неожиданностью для американцев.
Финансист предположил, что Россия вполне может "отмстить" Западу за санкции и "потолок цен" на нефть решением продавать топливо за золото, к примеру, по цене один грамм драгметалла за два барреля сырой нефти.
В таком случае, по его словам, доллар будет фактически переоценен относительно российской нефти, а цена золота удвоится.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях. Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.