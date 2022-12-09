https://ria.ru/20221209/zoloto-1837368105.html

Экс-чиновник минфина США рассказал, как Россия легко удвоит золотой запас

Экс-чиновник минфина США рассказал, как Россия легко удвоит золотой запас - РИА Новости, 09.12.2022

Экс-чиновник минфина США рассказал, как Россия легко удвоит золотой запас

Президент Владимир Путин всего одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России, сообщает специализированный портал Kitco со ссылкой на записку... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:05

2022-12-09T06:05

2022-12-09T06:05

владимир путин

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credit suisse

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин всего одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России, сообщает специализированный портал Kitco со ссылкой на записку американского финансиста, бывшего старшего советника Министерства финансов США, инвестстратега Credit Suisse Золтана Позара, подготовленную для клиентов.Финансист предположил, что Россия вполне может "отмстить" Западу за санкции и "потолок цен" на нефть решением продавать топливо за золото, к примеру, по цене один грамм драгметалла за два барреля сырой нефти.В таком случае, по его словам, доллар будет фактически переоценен относительно российской нефти, а цена золота удвоится.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях. Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221208/neft-1837178757.html

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владимир путин, россия, credit suisse , g7, сша, нефть, в мире