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В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/zhertvy-1837646918.html
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 09.12.2022
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка
Мирные жители погибли при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:10
2022-12-09T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район)... По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
22:10 09.12.2022 (обновлено: 22:27 09.12.2022)
 
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка

В ДНР сообщили о жертвах среди мирного населения после украинского обстрела Донецка

© РИА НовостиДонецк. 9 декабря 2022
Донецк. 9 декабря 2022
© РИА Новости
Донецк. 9 декабря 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район)... По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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