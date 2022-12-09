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В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 09.12.2022
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка
Мирные жители погибли при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:10
2022-12-09T22:10
2022-12-09T22:27
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирные жители погибли при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район)... По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
22:10 09.12.2022 (обновлено: 22:27 09.12.2022)
В ДНР сообщили о жертвах после украинского обстрела Донецка
В ДНР сообщили о жертвах среди мирного населения после украинского обстрела Донецка